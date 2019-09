Jumanji: The Next Level, il nuovo poster con i protagonisti

In attesa di vedere il nuovo film di Jumanji, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia, arriva un nuovo poster.

In attesa di vedere il nuovo film sull’appassionate saga di Jumanji , prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia, arriva un nuovo bellissimo poster. Nell’immagine dedicata a Jumanji: The Next Level sono rappresentati, in primo piano, i protagonisti interpretati da Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan. Sono passati ben due anni dal grande successo ottenuto, sia al box office italiano che a quello internazionale, dalla pellicola cinematografica di Jumanji: Benvenuti nella Giungla, ma è quasi giunto il momento del debutto nelle sale del prossimo capitolo.

Nel nuovo film, ancora una volta, i protagonisti dovranno imbattersi e fare i conti con il gioco che apparve, per la prima volta, nella pellicola cinematografica del 1995, quando del cast faceva parte il grande Robin Williams. Ancora una volta, però, il film di Jumanji sarà diretto da Jake Kasdan, anche regista di Jumanji – Benvenuti nella Giungla. Dunque, ecco di seguito il nuovo poster:

Il debutto nelle sale cinematografiche del nuovo film con protagonisti Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan è previsto per il 25 dicembre 2019. Ricordiamo che del cast, oltre agli attori già citatati, fanno parte anche Danny Glover, Denny DeVito e Nick Jonas che ancora una volta interpreterà il ruolo di Jefferson “Idrovolante” McDonough.

Sinossi

In Jumanji: The Next Level la gang è tornata ma il gioco è cambiata. Rientrati in Jumaji per salvare uno di loro, i giocatori scoprono che nulla è come avevano previsto. Per sopravvivere al gioco più pericoloso del mondo i protagonisti dovranno affrontare zone sconosciute e inesplorate: dagli aridi deserti fino alle montagne innevate.