Jumanji The Next Level si mostra nel suo nuovo trailer in italiano!

Dwayne Johnson e tanti altri di nuovo protagonisti nel nuovo trailer di Jumanji The Next Level, nuova pellicola diretta da Jake Kasdan.

Sony e Warner Bros. hanno recentemente pubblicato un nuovo trailer – completamente in italiano – di Jumanji The Next Level, il prossimo lungometraggio e seguito del celebre gioco apparso per la prima volta sul grande schermo nel lontano 1995.

“In Jumanji: The Next Level la gang è tornata ma il gioco è cambiato. Rientrati in Jumanji per salvare uno dei loro, i giocatori scoprono che nulla è come avevano previsto“, recita la sinossi della pellicola. “Per sopravvivere al gioco più pericoloso del mondo i protagonisti dovranno affrontare zone sconosciute e inesplorate: dagli aridi deserti fino alle montagne innevate“.

“Diretto ancora una volta da Jake Kasdan, Jumanji The Next Level è prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia. Completano il cast Danny Glover, Danny DeVito e Nick Jonas, che torna ad interpretare il ruolo di Jefferson “Idrovolante” McDonough“, conclude il comunicato stampa.

Jumanji The Next Level, in conclusione, farà il suo debutto ufficiale questo Natale. Si tratta, ovviamente, di una buona occasione per gli appassionati di addentrarsi ancora una volta nel fantastico gioco di Jumanji.