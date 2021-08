Jungle Cruise 2: confermato il sequel

È ufficiale: Jungle Cruise 2 ci sarà e a darne la conferma è The Hollywood Reporter, secondo il quale la Mouse House sta ufficialmente sviluppando un sequel di Jungle Cruise, uscito il 28 luglio 2021, in ritardo a causa dalla pandemia da Coronavirus e ancora nelle nostre sale cinematografiche e disponibile con Accesso Vip su Disney+ dal 30 luglio (leggete la nostra recensione).

Sembra che sia Emily Blunt che Dwayne Johnson siano attualmente in trattative per riprendere rispettivamente i loro ruoli della Dottoressa Lily Houghton e dello Skipper Frank Wolff. Ma vediamo più nel dettaglio.

Jungle Cruise 2: cosa sappiamo

La Disney ha ufficialmente confermato Jungle Cruise 2, il sequel del film con Dwayne Johnson ed Emily Blunt, costato 200 milioni di dollari, e con un incasso di 187 milioni in tutto il mondo.

Il regista Jaume Collet-Serra, che recentemente ha collaborato di nuovo con Johnson in Black Adam, dovrebbe di nuovo dirigere il sequel su sceneggiature di Michael Green (co-sceneggiatore del primo film con Glenn Ficarra e John Requa). Johnson ritorna come produttore insieme a John Davis, John Fox, Beau Flynn, Dany Garcia e Hiram Garcia mentre Scott Sheldon ritorna come produttore esecutivo.

Il direttore della fotografia di Jungle Cruise, Flavio Labiano, parlando con SYFY WIRE all’inizio di questo mese, era stato reticente riguardo la possibilità di creare un sequel eppure mai dire mai.

Altre informazioni non sono ancora state rivelate quindi non ci resta che attendere.

A proposito di Jungle Cruise

Inizialmente previsto per l’11 ottobre 2019, l’uscita di Jungle Cruise è poi slittata al 28 luglio a causa della pandemia di COVID-19. È attualmente proiettato nelle sale italiane e disponibile su Disney+ attraverso l’Accesso VIP.

Ambientato sullo sfondo della prima guerra mondiale, la storia segue un intrepido medico donna (Emily Blunt) che si imbarca in un pericoloso viaggio attraverso la foresta amazzonica per trovare un albero mitico le cui foglie si dice abbiano proprietà curative miracolose.

Per trovarlo, si avvale dell’aiuto di suo fratello (Jack Whitehall), e dell’irriverente capitano (Dwayne Johnson) e di una barca fluviale in rovina con un sacco di storia, battezzata “La Quila”. Il gruppo dovrà fare i conti sia con i pericoli nascosti nella giungla, ovvero gli animali selvatici che li attaccheranno da ogni lato, sia con un’altra spedizione rivale tedesca che è spietata e senza scrupolo alcuno pur di arrivare all’obiettivo finale.

Qui sotto il trailer:

