Jungle Cruise: come vedere il nuovo film Disney

Il nuovo film Disney Jungle Cruise sarà finalmente disponibile a partire dal 28 luglio 2021. La nuova pellicola Disney è diretta da Jaume Collet-Serra e si basa sull’omonima attrazione dei parchi a tema del circuito Walt Disney. Ma dove e soprattutto come è possibile guardare questo film? Di seguito tutto ciò che occorre sapere.

Come guardare Jungle Cruise? Ecco i dettagli.

Jungle Cruise è ambientato durante i primi anni del XX secolo e segue la storia di Frank (Dwayne Johnson), il capitano di un piccolo battello conosciuto come La Quila. Un giorno l’uomo accetta di accompagnare due esploratori inglesi attraverso la selvaggia giungla amazzonica. Questi sono la scienziata Lily Houghton (Emily Blunt) e suo fratello McGregor (Jack Whitehall). La coppia è partita alla ricerca di un leggendario albero che possiede straordinarie proprietà curative: l’Albero della Vita.

La scoperta dell’arbusto potrebbe cambiare il futuro della medicina e salvare le sorti dell’umanità. Il gruppo, però, dovrà fare i conti sia con i pericoli nascosti nella giungla, ovvero gli animali selvatici che li attaccheranno da ogni lato, sia con un’altra spedizione rivale tedesca che è spietata e senza scrupolo alcuno pur di arrivare all’obiettivo finale.

Dove posso guardare Jungle Cruise ?

Jungle Cruise sarà disponibile a partire da oggi 28 luglio 2021 nei cinema che hanno deciso di riaprire, ma qualora vi trovaste impossibilitati ad andarci non disperate perché il film, a partire da giorno 30 luglio, sarà disponibile anche su Disney+. A differenza di altre distribuzioni Premium On Demand (PVOD) non sarà possibile trovare su nessuna altra piattaforma questa pellicola.

Come posso guardare Jungle Cruise?

Inizialmente il film d’avventura della Disney era stato annunciato per l’11 ottobre 2019, poi è slittato al 24 luglio 2020 e infine a questa estate a causa della pandemia di COVID-19. Quindi a partire dal 28 luglio potete recarvi in qualunque cinema che ha deciso di riaprire e che presenta nella programmazione la pellicola in questione. Qualora non aveste la possibilità, dovrete attendere il 30 luglio per guardare Jungle Cruise su Disney+ attraverso il già conosciuto Accesso VIP.

La piattaforma di streaming offrirà l’Accesso VIP a 21,99 euro e, per il momento, il film non sarà incluso nell’abbonamento Disney Plus. L’offerta Accesso VIP sarà disponibile fino ad una data da definire, probabilmente quando la pellicola non sarà più proiettata al cinema. Solo in questo momento Jungle Cruise sarà reso disponibile agli abbonati Disney Plus senza costi aggiuntivi.

In ogni caso, una volta ottenuto l’Accesso VIP, questo film si potrà guardare tutte le volte che si vorrà su qualsiasi dispositivo in cui è disponibile la piattaforma di streaming. Si continuerà ad avere accesso a Jungle Cruise finché si disporrà di un abbonamento attivo a Disney Plus.

