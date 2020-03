Jungle Cruise: The Rock ed Emily Blunt nel nuovo trailer

Nelle ore scorse, Disney ha rilasciato il nuovo trailer dedicato al film intitolato Jungle Cruise. Le avventure che vedono come protagonisti The Rock insieme ad Emily Blunt, che vestiranno rispettivamente i panni del capitano del battello fluviale di nome Frank Wolff e della dottoressa/esploratrice Lily Houghton, saranno ambientate agli inizi del XX secolo. Dunque, di seguito troverete il nuovo trailer del film Disney – ispirato ad uno dei più grandi parco divertimenti, ossia Disneyland – che ci svela qualche dettaglio in più riguardo a ciò che dovranno affrontare i protagonisti nell’avventurosa pellicola diretta da Jaume Collet-Serra.

Come svelato dal trailer del nuovo film Disney, che debutterà nelle sale cinematografiche statunitensi il 24 luglio 2020 – e il 12 agosto in Italia -, la dottoressa e il comandante del battello fluviale, dopo un’iniziale perplessità da parte di quest’ultimo, si avventurano lungo il Rio delle Amazzoni alla ricerca di una sorta di “albero miracoloso” i cui poteri potrebbero cambiare le sorti del mondo intero.

Sinossi

Ispirato alla famosa attrazione di Disneyland, Jungle Cruise è una spedizione carica d’avventura nella giungla dell’Amazzonia con Dwayne Johnson nei panni del carismatico capitano del battello ed Emily Blunt in quelli di una determinata esploratrice in missione.

Ricordiamo che insieme ai due protagonisti Dwayne Johnson/The Rock ed Emily Blunt, faranno parte del cast attori del calibro di Edgar Ramirez, Jesse Plemons, Paul Giamatti, Andy Nyman e Jack Whitehall. Dunque, mancano ancora alcuni mesi prima di assistere al debutto di Jungle Cruise nelle sale cinematografiche, ma cosa ne pensate del nuovo trailer ufficiale distribuito da Disney nelle ore scorse? Se vi va, fatecelo sapere attraverso i vostri commenti.