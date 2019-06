Jurassic World 3: ecco chi potrebbe far parte del cast

È stata Bryce Dallas Howard, nel corso di un’intervista, ad affermare che alcuni attori presenti in Jurassic Park potrebbero far parte del cast di Jurassic World 3. Infatti, secondo quanto dichiarato dall’attrice statunitense, Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum potrebbero essere alcuni dei personaggi che vedremo anche questa volta, nel nuovo film.

Nel corso della campagna promozionale di Rocketman, l’attrice si è mostrata entusiasta all’idea di poter recitare, eventualmente, in alcune scene con i personaggi che hanno fatto parte dello storico film del ’93 Jurassic Park di Steven Spielberg. A quanto pare, il nuovo capitolo della saga riprenderà dalle vicende conclusive de Il Regno Perduto. Queste le parole di Chris Pratt in merito al nuovo progetto:

“Non posso credere che faremo quel film, e non posso credere che abbiano trovato un modo per mantenere la promessa della fine di Jurassic World: Fallen Kingdom. Tipo ‘Aspetta cosa? L’isola è saltata in aria. Gli animali sono fuori, non possiamo rimetterli nella scatola. Cosa faremo? In che modo non sono solo questi dinosauri, ma questa tecnologia va avanti andando ad influenzare il pianeta? ‘Andiamo avanti, tipo,’ Oh! Oh giusto! Oh, dannazione! “[Trevorrow] ci ha lavorato su questo film e sarà piuttosto epico”.