Jurassic World: Dominion, nuovi dettagli dal regista

Manca ormai poco all’uscita di Jurassic World: Dominion, l’attesissimo sequel del film del 2018. Fino ad ora sulla trama si era detto poco o niente lasciando quindi il film immerso in una sorta di mistero. È Colin Trevorrow, che ritorna a dirigere il film dopo il primo Jurassic World nel 2005, a svelare l’enigma.

La trama di Jurassic World: Dominion

Universal Pictures e Amblin Entertainment avevano precedentemente annunciato che un’anteprima estesa di Jurassic World: Dominion sarebbe stata trasmessa esclusivamente prima di ogni proiezione IMAX di F9 a partire dal 25 giugno, un evento che si terrà in più di 40 paesi, come annunciato su Instagram dallo stesso protagonista del film, Chris Pratt. Prima di questa anteprima Colin Trevorrow è stato intervistato da Screen Rant ed è in quell’intervista che il regista ha rivelato che Jurassic World: Dominion si svolge quattro anni dopo gli eventi di Jurassic World: Il regno distrutto (Jurassic World: Fallen Kingdom).

Trevorrow ha ricordato che tutto nell’universo di Jurassic World è ambientato nel presente. Quindi, secondo questo principio, dato che gli eventi di Jurassic World: Il regno distrutto si sono verificati nel 2018 e la Battaglia alla Grande Roccia è avvenuta nel 2019, Jurassic World: Dominion deve avvenire nel 2022, cioè quattro anni dopo il secondo film.

Colin Trevorrow ha anche dichiarato:

“Sin da bambino volevo vedere i dinosauri nel loro habitat naturale. Ci saranno voluti decenni, ma con un po’ di aiuto della ILM, della Universal e della Amblin, finalmente ce l’abbiamo fatta. Questa anteprima è solo un assaggio del film che abbiamo fatto. È una celebrazione epica di tutto ciò che Steven Spielberg e Michael Crichton hanno creato, e non vedo l’ora di condividere tutto con il mondo l’estate prossima. Questa sequenza è stata pensata per essere vista sul più grande schermo possibile. Per fortuna i cinema IMAX sono nuovamente aperti e tutto il mondo sta tornando al cinema perché i film ci fanno stare più uniti. Penso che quest’esperienza condivisa serva a tutti noi, in questo momento. Forse più che mai.”

Jurassic World: Dominion, che concluderà la trilogia con Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, uscirà al cinema il 10 giugno 2022.

La sceneggiatura del film è firmata da Colin Trevorrow, che sarà anche produttore con Steven Spielberg, e da Emily Carmichael.

Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum torneranno nei panni di Alan Grant, Ellie Sattler e Ian Malcom. Ci saranno anche volti nuovi come DeWanda Wise, Dichen Lachman, Scott Haze e Mamoudou Athie mentre torneranno Justice Smith e Daniella Pineda da Jurassic World: Il regno distrutto.

Recuperate il DVD di Jurassic World: Il regno distrutto su Amazon!