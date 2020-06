Jurassic World: Dominion, riprese pronte a ripartire

Jurassic World: Dominion, le riprese sono pronte a ripartire dal 6 luglio, con la messa in atto di tutti i protocolli di sicurezza necessari ad evitare contagi.

Mentre le attività nel mondo sembrano ripartire pian piano, nonostante la minaccia dell’esplosione di una nuova pandemia da Covid-19 sia ancora dietro l’angolo, anche l’industria cinematografica muove nuovamente alcuni timidi passi. Sono numerosi i titoli di cui l’uscita al cinema è stata rimandata e su diversi set le riprese sono state rallentate a tal punto da far slittare l’uscita in sala anche di molti mesi, tuttavia alcune produzioni dimostrano la volontà di ricominciare e riprendere i lavori dal punto in cui sono stati interrotti.

Jurassic World: Dominion, sesto capitolo del franchise, è tra questi. Il sequel di Jurassic World diretto da Colin Trevorrow, che vede il regista tornare dietro la macchina da presa per questo titolo dopo aver ceduto il posto a Juan Antonio Bayona per Jurassic World: Fallen Kingdom, continuerà ad essere girato a breve nel Regno Unito dopo l’interruzione dei lavori causata dalla pandemia.

Trevorrow dispone di un cast e di una troupe consistente e tenere al sicuro tutte le maestranze al lavoro è di certo di grande importanza, tuttavia sembra che Universal e Pinewood Studios stiano attuando tutti i protocolli di sicurezza necessari a garantire la salvaguardia di tutti durante le riprese di Jurassic World: Dominion e riprendere a girare già dal 6 luglio. È fuor di dubbio che far ripartire le riprese di un film di questa portata abbia dei costi considerevoli, ma a tal proposito la Universal ha affermato che attualmente la principale preoccupazione della casa cinematografica non è la spesa per mettere in pratica tutte le procedure, quanto la sicurezza dello staff.

Chiunque abbia sintomi verrà isolato immediatamente prima di essere rimandato a casa – ha affermato uno dei dirigenti Universal. Vogliamo assicurarci di andare al di là dei protocolli nazionali per creare un ambiente sicuro.

I protocolli di sicurezza per la salvaguardia da COVID-19, atti a far ripartire le riprese di Jurassic World: Dominion, prevedono la presenza di una struttura medica privata con medici e infermieri sul posto, cabine di isolamento, stazioni disinfettanti per le mani e l’utilizzo della mascherina per chiunque non si trovi di fronte alla camera; anche i protagonisti del film, Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, dovranno sottoporsi ad un periodo di quarantena di due settimane al loro ritorno nel Regno Unito.

Il costo complessivo per la messa in atto delle procedure di sicurezza ammonterebbe a circa cinque milioni di dollari, ma la Universal sembra essere determinata a far ripartire le riprese di Jurassic World: Dominion e Colin Trevorrow è stato determinante nel convincere il cast a ricominciare seppur in un momento così incerto.