Continuano le nostre recensioni dedicate alle novità Home Video in uscita. Dopo le recenti analisi delle edizioni fisiche del cofanetto in 4K Ultra HD di James Bond, quello di Animali fantastici e del film The Lost City, oggi siamo qui per fare un viaggio in mezzo ai dinosauri! Dunque, non perdiamo altro tempo e andiamo a scoprire insieme la nostra esperienza con Jurassic World: Il Dominio in edizione 4k Ultra HD + Blu-ray.

Jurassic World: Il Dominio

Foto: ©Universal Studios

Foto: ©Universal Studios

Jurassic World: Il Dominio vede impegnati Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern, Jeff Goldblum e Sam Neill all’interno di un’epica nuova avventura dalle scene mozzafiato ricche d’azione. Questo nuovo capitolo della saga (il terzo sequel della seconda trilogia nell’universo di Jurassic Park) è, dal punto di vista temporale, ambientato quattro anni dopo la distruzione di Isla Nublar. In questo specifico frangente, i dinosauri ora vivono e cacciano insieme agli umani. Tuttavia, questo delicato equilibrio viene improvvisamente interrotto e i dinosauri reagiranno ribellandosi.

Riusciranno Owen Grady e a Claire Dearing a ripristinare l’equilibrio tra umani e dinosauri? Ecco dunque che Ian Malcolm, Ellie Sattler e Alan Grant si riveleranno ancora una volta risorse preziose.

Il comparto video dell’edizione 4K Ultra HD del film

Iniziamo subito inserendo la quinta marcia dicendovi che Jurassic World: Il Dominio in 4K Ultra HD vanta un comparto video di riferimento. Infatti, il film vanta la presenta di codifica HEVC H.265 decisamente accattivante e nulla ha da invidiare a molte altre produzioni top di gamma.

Il risultato del trasferimento in 4K mostra un video tagliente, con una nitidezza che è in grado portare su un ipotetico podio questa produzione. Sotto questo punto di vista, se proprio vogliamo andare alla ricerca di un calo prestazione, le scene ricche di effetti speciali digitali sembrano essere leggermente più morbide rispetto ad esempio ai primi piani degli attori protagonisti. Ma potete crederci se vi diciamo che questo è assolutamente irrilevante nella valutazione globale della traccia video.

Foto: ©Universal Studios

Ogni dettaglio sullo schermo risulta infatti essere messo in risalto alla perfezione. Che sia un volto, un panorama, un tessuto o una texture di un muro poco importa, la sua riproduzione sarà tagliente come una lama ben affilata.

Per quanto riguarda invece l’aspetto colorimetrico del film, i colori risultano sufficientemente contrastati e hanno un aspetto morbido molto cinematografico. Tutto è ben bilanciato e le luci alte sono ben controllate anche nelle scene dove i neri abbondano. In generale i toni scelti per la fotografia sembrano avere un viraggio caldo che ben si prestano a valorizzare le location del film e l’atmosfera adventure.

In conclusione, il comparto video di questa edizione fisica di Jurassic World: Il Dominio ottiene un punteggio a pieni voti e siamo certi non deluderà gli appassionati più esigenti.

Ovviamente, per chiarezza, le impressioni riportate si basano sull’esperienza d’uso con la nostra catena audio\video utilizzata per le visioni. Essa è accuratamente calibrata tramite sonde colorimetriche e le impostazioni sono ottimizzate per l’ambiente di visione. Pertanto, se ancora non l’avete fatto, vi suggeriamo di verificare che anche i vostri dispositivi video siano calibrati per far si che possano esprimere al meglio il loro potenziale.

Il comparto audio di Jurassic World: Il Dominio

Siete pronti ad avere la sensazione di avere la pioggia battente sopra di voi? Siete pronti a sentire il cinguettio degli uccellini e lo sfruscio delle foglie come se fossero realmente nella vostra stanza? Allora preparatevi anche a non saltare sul divano sotto il ruggito del dinosauro di turno! Dal punto di vista audio il film è allo stesso livello del comparto video: semplicemente ottimo!

La colonna sonora è esplosiva, così come lo sono gli effetti, e ogni nota è un continuo rintocco di qualità. I dialoghi sono chiari e ben leggibili, i medi si comportano bene e fanno da ottimo ponte verso le frequenze più basse e profonde. Quest’ultime sono estremamente profonde e fisiche.

Il campo sonoro è ampio e la spazialità risulta di conseguenza ottima. A partire dei diffusori frontali, il suono risulta fluido e scorrevole verso i canali effetti e questo crea una sensazione di avvolgimento unica.

Foto: ©Universal Studios

I contenuti aggiuntivi

Terminata la nostra analisti tecniche relativa ai comparti audio\video eccoci arrivati a quelli che sono i contenuti extra presenti in questa edizione? Avranno soddisfatto il nostro desiderio di conoscenza? La risposta è si, anche se forse si poteva fare qualcosina di più.

Nel dettaglio, in questa edizione 4K Ultra HD abbiamo trovato una serie di contenuti aggiuntivi che ci hanno portato a scoprire alcuni processi produttivi del film e in particolare quella che è stata la tecnologia al servizio della pellicola.

Chi di voi non è curioso di sapere tutto e ancora di più sulla tecnologia animatronica che permette di dar vita ai nostri amati e temibili dinosauri? Bene, allora mettete in caldo i Pop Corn perché in questa edizione fisica del film troverete ben 26 minuti dedicati proprio a tutto ciò!

Su questa falsa riga c’è poi il capitolo dedicato a quelli che sono gli effetti visivi, 10 minuti di goduria pura. Da menzionare anche la presenza di Battle at Big Rock, nel formato 2160p, della durata di 10 min. Nello specifico, si tratta del cortometraggio che vede all’opera il regista Colin Trevorrow. Esso fa da ponte, e aiuta gli spettatori collegando gli eventi visti nel precedente film con il capitolo oggetto di questa recensione. Infine, tra i contenuti aggiuntivi troviamo circa altri 30 minuti di clip varie dedicate a vari aspetti inediti della produzione.

Foto: ©Universal Studios

In conclusione

In conclusione, senza entrare nel merito della qualità del film (qui la nostra recensione), questa edizione in 4K Ultra HD di Jurassic World: Il Dominio vanta un comparto video e un comparto audio da riferimento. In questa edizione fisica sono inoltre presenti numerosi contenti aggiuntivi in grado si sviscerare tante chicche dedicate alla produzione. Segnaliamo tuttavia che oltre ai dischi non sono presenti altri contenuti aggiuntivi fisici come ad esempio le cartoline, i poster o qualsivoglia gadget. Nel complesso siamo di fronte a una proposta che merita un punteggio molto alto e che dà sicuramente un valore aggiunto nelle collezioni di ogni appassionato.