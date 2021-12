Justice League: i fumetti da regalare a Natale è una nostra personalissima selezione che tiene conto sia dei fan più incalliti che magari vogliono completare la propria collezione con le edizioni più lussuose ma anche dei neofiti che vorrebbero avvicinarsi per la prima volta al mondo, rigorosamente cartaceo, dell’iconico gruppo di eroi DC con qualche volume autoconclusivo.

La Justice League è stata, soprattutto in era moderna, la spina dorsale dell’Universo DC e il grande pubblico ha imparato a conoscerla soprattutto grazie alla sua epica reinterpretazione in Zack Snyder’s Justice League, dopo la altrettanto iconica versione animata che ha letteralmente introdotto almeno due generazioni agli eroi DC.

Anche per questo motivo giocate d’anticipo e recuperate i volumi che vi consigliamo in questa particolare selezione oppure se volete approfondire maggiormente cliccate sull’articolo dedicato ai fumetti essenziali della Justice League che trovate alla fine della lista di volumi.

Justice League | I migliori fumetti da regalare a Natale

Justice League: Darkseid War

Una delle saghe più epiche della Justice League finalmente raccolta in volume. Geoff Johns ci porta nel bel mezzo dello scontro fra Darkseid e l’Anti- Monitor! I paladini della Terra stanno per trasformarsi in divinità! Ma cosa distingue un eroe da un dio? La storia da cui è scaturita la miniserie Tre Joker!

» Potete acquistare Justice League: Darkseid War su Amazon

Justice League: No Justice

La storia che ha innescato l’attuale corso dell’Universo DC, firmata dagli architetti Scott Snyder, James Tynion IV e Joshua Williamson! Il Muro della Fonte è infranto, e il multiverso condannato. Un’antica minaccia grava sulle forze fondamentali della realtà. Quattro nuovi, imbattibili avversari contro quattro gruppi di eroi!

» Potete acquistare Justice League: No Justice su Amazon

Justice League: Libertà e Giustizia

La Justice League contro un nemico invisibile: un virus letale! In un unico volume in formato gigante, due imperdibili graphic novel: testi dello sceneggiatore della serie animata di Batman e magnifici dipinti dell’artista di Kingdom Come. Inoltre: le origini dei membri della Justice League!

» Potete acquistare Justice League: Libertà e Giustizia su Amazon

Justice League Vol. 1 – La Totalità

Era rinchiusa nel Muro della Fonte, e oggi è libera: ma cos’è la Totalità? La prima missione della nuova Justice League potrebbe essere l’ultima! Lex Luthor mette insieme la sua Legion of Doom! Una squadra di autori di primissimo piano per la serie che ha fatto da spina dorsale all’Universo DC degli ultimi anni.

» Potete acquistare Justice League Vol. 1 – La Totalità su Amazon

Justice League: Il Chiodo – Edizione Completa

A causa di un imprevisto, i coniugi Kent perdono l’incontro destinato a modellare le sorti del mondo intero! Scoprite la storia di un Universo DC come non l’avete mai visto prima. Uno dei racconti più celebri e osannati della collana DC Elseworlds, in una lussuosa edizione integrale. Un volume da leggere tutto d’un fiato ideato, realizzato da uno dei maestri del fumetto mondiale: Alan Davis!

» Potete acquistare Justice League: Il Chiodo – Edizione Completa su Amazon

