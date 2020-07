Justice League Snyder Cut: nuovi dettagli e piccole anticipazioni

Zack Snyder ha concesso una lunga intervista a Beyond the Trailer per parlare in maniera approfondita dell’attesissima Justice League Snyder Cut rivelando alcuni interessanti particolari sulla lavorazione e sulla gestazione del progetto e soprattutto ritornando a parlare dell’universo cinematografico DC fra DC Extended Universe e Worlds of DC etichette sterili ai più ma fondamentali per capire il cambio di passo nella strategia e nell’approccio alle pellicole con protagonisti gli eroi DC.

Mentre cresce l’attesa per la Justice Con – mini evento virtuale che terrà lo stesso Snyder questo fine settimana – e per DC FanDome del prossimo 22 agosto, il regista ha confermato che nei prossimi giorni potrebbe mostrare un’altra clip – dopo quella di qualche settimana fa che trovate QUI – del film definita “piccola e divertente” mentre anticipa che potrebbe fare anche un annuncio glissando sull’argomento sull’argomento.

Sulla lavorazione di Justice League Snyder Cut

Snyder ha poi parlato della lavorazione di Justice League Snyder Cut affermando che

La più grande pressione che sto sentendo è legata a riportare Justice League esattamente alla sua forma originale. So che suona scontato ma come sceneggiatori e registi spesso subiamo pressioni da diversi fronti per cambiare quello che stiamo facendo e come lo stiamo facendo. Penso che questo progetto invece sia una opportunità per apprezzare la versione “originale” del film e penso che sia anche quello che vogliono i fan.

Con questa affermaziona, neanche troppo velatamente rivolta al rimaneggiamento della pellicola dopo la sua fuoriuscita dal progetto e alla versione arrivata poi nei cinema, Snyder sottolinea nuovamente la passione dietro al progetto ma aumenta inevitabilmente anche la posta in gioco: se Justice League Snyder Cut non dovesse soddisfare critica e pubblico sarebbe davvero difficile trovare un capro espiatorio.

Snyder ha poi confermato che Justice League Snyder Cut potrebbe essere molto, molto lunga:

Spesso detto che il film originale sarebbe dovuto durare 214 minuti… allo stato attuale dei lavori penso durerà di più. Riportare alla luce tutto questo materiale è eccitante tanto per me quanto lo sarà per i fan vedere queste nuove incredibili sequenze. Sarà davvero eccitante.

Sulla collocazione di Justice League Snyder Cut e sui nuovi film DC

Il regista ha poi parlato della sua visione per l’universo cinematografico DC, il vecchio DCEU, ribattezzato giustamente “Snyderverse” che partendo da L’uomo d’Acciaio del 2013 era proseguito con Batman v Superman: Dawn of Justice del 2016 e sarebbe dovuto terminare con Justice League.

Allo stato attuale penso che ora questi film viaggino parallelamente all’attuale continuity dell’universo cinematografico DC. E penso che sia una cosa ottima.

Nello specifico Snyder ha lodato lo sforzo degli studios di lasciare ad ogni film una voce propria grazie alla visione dei vari registi; ha poi concluso dicendo di essere entusiasta della visione di Matt Reeves per il suo The Batman e di non vedere l’ora di vedere Robert Pattinson nei panni di Batman.

Questa l’intervista integrale: