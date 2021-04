Justice League Unlimited ritornerà in Justice League Infinity

DC continua il suo trend di “trasformare” in fumetti film, serie TV e serie animate riportando in auge la mitica serie animata Justice League Unlimited che ritornerà in una nuova miniserie a fumetti intitolata Justice League Infinity.

Justice League Infinity, i dettagli

Si tratta di miniserie di 7 numeri che partirà il prossimo maggio prima in esclusiva digitale per poi approdare in formato cartaceo a partire da luglio. Justice League Infinity sarà scritta dai veteraniJames Tucker, già produttore della serie animata, e J.M. DeMatteis, leggendario autore che sceneggiò alcuni episodi storici della serie come l’adattamento della grande “Per l’Uomo che aveva tutto” di Alan Moore. Le matite invece saranno dell’ottimo Ethen Beavers, la copertina è firmata da Francis Manapul mentre quella variant è di Scott Hepburn.

La miniserie avrà per protagonista la formazione classica della serie animata composta da Superman, Wonder Woman, Batman, The Flash, Green Lantern John Stewart, Hawkgirl e Martian Manhunter che affronteranno nuove incredibili minacce provenienti dal Multiverso e oltre. I due autori infatti promettono di incorporare nella mitologia della serie alcuni dei villain e dei personaggi che sono comparsi recentemente nell’Universo DC fumettistico.

Nel primo numero, un essere vaga per l’universo alla ricerca del suo scopo facendo una scoperta che potrebbe minacciare tutto il Multiverso! Intanto la guerra per il trono di Apokolips giunge anche sulla Terra: il nuovo sovrano sarà deciso da una caccia mortale alla Justice League!

Gli altri cinefumetti DC

DC non è certamente nuova a questo tipo di operazioni, ricordiamo qualche anno fa le serie Batman ’66 e Wonder Woman ’77 con protagonisti rispettivamente Adam West e Burt Ward e Linda Carter.

Più recentemente DC ha annunciato Batman ’89 e Superman ’78. Le due serie infatti, come suggeriscono i titoli, fungeranno da ideali sequel del Batman di Tim Burton e del Superman con protagonista il compianto Christopher Reeve ampliando così gli universi narrativi delle due pellicole cult.

Per i dettagli vi rimandiamo al nostro articolo dedicato!

In attesa della nuova miniserie a fumetti, recuperate Justice League Stagione 1 in DVD su Amazon!