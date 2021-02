Justice Society: World War II – trailer del nuovo film animato DC

Nel tardo pomeriggio di ieri, DC e Warner Bros. Animation hanno diffuso il primissimo trailer di Justice Society: World War II. Si tratta del prossimo film animato (il 42° in totale) che debutterà nel corso del 2021 e il primo in assoluto con protagonista la leggendaria Justice Society of America.

Justice Society: World War II – la trama e il cast

Justice Society: World War II è ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale e vedrà Barry Allen (Flash) prima della formazione della Justice League sperimentare con i suoi poteri e tornare indietro nel tempo. Questo primo contatto con la Forza della Velocità lo scaraventerà nel bel mezzo di una battaglia: truppe naziste da un lato e il mitico gruppo di eroi della Golden Age noto come Justice Society of America dall’altro!

Barry si offrirà subito volontario per aiutare il gruppo capeggiato da Wonder Woman e di cui fanno parte Hourman, Black Canary, Hawkman, Steve Trevor e il Flash della Golden Age Jay Garrick, a rovesciare le sorti del conflitto ma non tutto sarà semplice come inizialmente ipotizzato.

Justice Society: World War II è prodotto da Butch Lukic, Sam Register, Jim Krieg e Kimberly S. Moreau. La regia è di Jeff Wamester mentre la sceneggiatura è di Meghan Fitzmartin e Jeremy Adams. Nel cast figurano: Stana Katic (Castle) come Wonder Woman e Matt Bomer (Doom Patrol) come Barry Allen/The Flash. Elysia Rotaru è Black Canary, Chris Diamantopoulos è Steve Trevor, Omid Abtahi è Hawkman, Matthew Mercer è Hourman, Armen Taylor è Jay Garrick, Liam McIntyre è Aquaman, Ashleigh LaThrop è Iris West, Geoffrey Arend è Charles Halstead/Consigliere, Keith Ferguson è Dr. Fate e Darin De Paul è il Presidente Franklin D. Roosevelt.

Eccovi il trailer:

Justice Society: World War II segue l’ottimo Batman – Soul of the Dragon che purtroppo non ha ancora una data di uscita italiana.