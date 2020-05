K-11: Sergio Bonelli Editore presenta il secondo volume della serie di Matteo Casali

Dal 14 maggio arriva nelle fumetterie e nelle librerie italiane il secondo episodio di K-11 di Matteo Casali, la serie che porta il lettore nell’ultimo periodo del conflitto mondiale, e più precisamente quando un giovane soldato sovietico accetta di partecipare ad un pericoloso progetto scientifico segreto. Segnato nel corpo e nell’animo dell’assedio di Stalingrado, Karl, questo il nome del soldato, compie il suo primo, doloroso passo nell’era che segnerà l’intero ‘900 e gli anni a venire: quella dell’atomica.

In questo secondo episodio spiccano i disegni di Luca Genovese e la copertina realizzata da Emiliano Mammucari i quali impreziosiscono la storia che riprende la decisione di Karl di seguire il misterioso Progetto Zaroff. Si tratta di una pericolosa accelerazione dagli effetti collaterali inattesi e potenzialmente mortali: ora, però, il suo corpo racchiude un potere che sfugge ad ogni comprensione umana. Mentre l’orologio della Storia corre inesorabilmente verso un futuro atomico, Karl sarà messo davanti ad una verità che potrebbe spingerlo ad una drammatica scelta personale di cui potrebbe pentirsi amaramente.

Per l’occasione è stato anche condiviso un video di presentazione dell’autore Matteo Casali per il progetto #aCasaConBonelli della rassegna “A casa con l’autore”:

Il volume è corredato da una postfazione che svela i dietro le quinte della serie con tanto di testi, disegni ed estratti della sceneggiatura che guideranno il lettore alla scoperta della genesi creativa di K-11. Ricordiamo che il primo volume di K-11 è stato presentato in anteprima nel corso del Lucca Comics & Games 2019. Anche in questo caso la copertina cartonata è illustrata da Emiliano Mammucari, e il volume conta 72 pagine interamente a colori di 22×29,7 cm. L’uscita in fumetteria e libreria è avvenuta il 28 novembre dello stesso anno.