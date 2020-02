K-11: Sergio Bonelli Editore annuncia le date del tour!

In attesa del secondo volume della serie, Sergio Bonelli Editore ha presentato ufficialmente le date del tour di K-11, fumetto che ultimamente sta riscuotendo un buon successo. Gli appuntamenti sono stati organizzati in alcune location d’eccezione del Bel Paese, e in molti potranno incontrare e fare quattro chiacchiere con gli autori.

Per chi non fosse aggiornato con il primo volume, K.11 v. 1 catapulterà tutti gli appassionati nell’ultimo periodo della Seconda Guerra Mondiale, in particolare quando un soldato sovietico accetta di partecipare a un test pericolosissimo, che lo porterà (con il corpo e l’animo ormai segnati dal conflitto mondiale) a un doloroso passo del ‘900.

Come promesso nell’introduzione dell’articolo, vi riportiamo di seguito le date del tour di K-11. Naturalmente ci saranno Matteo Casali, Davide Gianfelice, Emiliano Mammucari e Luca Genovese.

Star Shop Perugia – giovedì 20 febbraio h 18, con Davide Gianfelice

Alessandro Srl Bologna – sabato 21 marzo con Luca Genovese

Pop Store Torino – venerdì 10 aprile, con Davide Gianfelice

Comic House Sarzana – venerdì 24 aprile, con Davide Gianfelice

Games Academy Brescia – sabato 9 maggio con Luca Genovese

Infine, vi ricordiamo che il secondo volume di K-11 sarà distribuito a partire del prossimo 26 marzo. Parteciperete a questi incontri?