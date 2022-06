Mentre il fandom di Star Wars si sta concentrando sull’attesa Obi-Wan Kenobi, non va dimenticato che, come annunciato durante la Star Wars Celebration, il 31 agosto esordirà un’altra attesa serie del franchise: Andor. La serie dedicata al personaggio comparso in Rogue One sarà ambientata in un periodo travagliato della continuity di Star Wars, perfetto per raccontare le origini del travagliato Cassian Andor. Trattandosi di una origin story, i fan si sono fatti una domanda tutt’altro che banale: in Andor vedremo K-2S0?

In Andor rivedremo anche in droide K-2SO?

In Rogue One, K-2SO era il droide imperiale riconvertito da Cassian Andor e divenuto suo compagno di avventura. A dare vita a K-2SO, tramite la CGI, era stato Alan Tudyk, che i fan della saga sperano venga nuovamente chiamato dalla produzione di Andor a interpretare K-2SO. A rispondere a questi dubbi, durante un’intervista con Vanity Fair, è stato lo showrunner della serie, Tony Gilroy:

“Non abbiamo con noi Alan Tudyk. Non ancora, almeno”

Una dichiarazione criptica, che potrebbe aprire a scenari futuri per la serie dedicata a Cassian Andor, al cui trama è stata al centro di un’altra dichiarazione di Gilroy, che ha spiegato come sarà trattato il drammatico passato di Cassian Andor

“Il suo pianeta adottivo sarà lo scenario dell’intera prima stagione, e vedremo questo mondo radicalizzarsi. Quindi, vedremo un nuovo pianeta che è stato completamente sfruttato secondo un’ottica coloniale, con l’Impero che si sta rapidamente espandendo, eliminando tutto ciò che lo ostacola sul proprio cammino. Ci saranno alcune persone, personaggi che fanno parte della legacy, che il pubblico di appassionati vedranno come una presenza importante, che conoscono e comprendono. In alcuni casi, avranno ragione, in altri il nostro scopo sarà dire ‘ tutto quello che conoscete, quello che vi è stato detto o che avete letto su Wookipedia, che vi state dicendo l’un l’altro…è tutto sbagliato!’”

