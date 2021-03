Kamen Rider Kuuga da Banpresto: la recensione

Direttamente dall’universo di Kamen Rider abbiamo recensito la figure di Kamen Rider Kuuga tratto dalla decima serie del franchise molto in voga nel Sol Levante. Questo Kamen Rider che andremo ad analizzare è una statica prodotta da Banpresto e Bandai Spirits in una posa dinamica.

Il personaggio

Kamen Rider Kuuga è una delle tantissime serie supereroistiche tokusatsu giapponesi. Composta da 49 episodi è stata trasmessa in Giappone dal 30 gennaio 2000 al 21 gennaio 2001. La storia parte con un salto nel passato, dove apprendiamo che la tribù dei Grongi terrorizzò i Linto, fino al momento in cui un guerriero chiamato Kuuga apparve e sconfisse i Grongi, sigillando il loro capo all’interno di una grotta. Tornati nel presente, un giovane dai mille talenti di nome Yusuke Godai si ritrova legato alla misteriosa cintura di pietra ritrovata nella caverna, mentre i Grongi vengono resuscitati e riprendono il loro gioco omicida sui discendenti dei Linto, gli esseri umani. Starà ora a Yusuke Godai, insieme alla Polizia Scientifica, usare i vari poteri di Kuuga per fermare e sconfiggere i Grongi e riportare la pace.

La Confezione

Confezione in solido e cartoncino bianco, la figure è racchiusa in questo packaging molto minimale. Al centro della parte frontale troviamo il protagonista della nostra recensione in una posa tipica da super eroe, circondato di Banpresto, Bandai Spirits, Kamen Rider, il logo della serie Kamen Rider Kuuga e il nome dell’eroe nella parte laterale sinistra. Su uno dei lati possiamo notare che la statua può essere acquistata in due differenti versioni: la Vers. A (quello che stiamo recensendo) e la Ver. B con una colorazione differente e leggermente più carica di colori. La forma della confezione è rettangolare e spostandoci sulla parte posteriore è possibile ammirare alcune foto molto dettagliate della statica.



Aprendo la confezione ci troviamo davanti ad un solo blister realizzato in plastica trasparente e dentro si esso è alloggiato Kamen Rider Kuuga diviso in due parti: busto e gambe e una basetta trasparente a incastro che serve per sostenere in sicurezza il personaggio in piedi.

Kamen Rider Kuuga

La statica è stata realizzata completamente in plastica e si assembla in maniera molto intuitiva (attraverso un apposito incastro presente nel busto) essendo composta solamente da due pezzi. All’interno non è presente nessuna parte di ricambio ma solamente un supporto che andrà incastrato sul piede della figure per poterla esporre senza il pericolo di caduta. Analizzando il prodotto si nota immediatamente l’accuratezza della pittura in tutta la figure, dove possiamo notare dei dettagli davvero curati nei minimi particolari: dalla cintura super tecnologia agli occhi del casco. Uno degli elementi che abbiamo particolarmente amato è l’effetto visivo che contraddistingue i pantaloni che sono stati scolpiti in modo da restituire visivamente la percezione di trovarsi di fronte ad un elemento in vera pelle. Grande impegno è stato dato allo sculpt, difatti, andando a esaminare con molta attenzione non siamo riusciti a trovare alcun tipo di difetto dovuto agli stampi essendo tutto ben realizzato e completamente privo di errori di produzione.

Conclusioni

La figure di Kamen Rider Kuuga è un oggetto da collezione che gli appassionati delle serie tv non dovrebbero farsi assolutamente sfuggire. Grazie a una basetta trasparente e per nulla invasiva è molto salda nell'appoggio che ci permette di osservare una statua davvero bella. In futuro speriamo di vederne altri e iniziare una nuova collezione di personaggi tratti da quest'amatissimo brand Giapponese.