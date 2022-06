Nel secondo episodio di Ms. Marvel, la nuova serie del Marvel Cinematic Universe disponibile su Disney+, abbiamo visto entrare in scena Kamran, interesse amoroso della giovane Kamala Khan, che sembra nascondere un segreto legato ai misteriosi poteri della giovane eroina. Il legame tra i due nasce durante una tipica festa di liceali, suscitando non poche gelosie nell’amico di lunga di data di Kamala, Bruno. La presenza di Kamran (Rish Shah) si rivela presto un punto di svolta nella presa di coscienza di Kamala del proprio ruolo, ma come speso accade nel Marvel Cinematic Universe le origini di Kamal in Ms. Marvel e nei comics sono differenti.

Chi è davvero Kamran, l’amico di Kamala Khan in Ms. Marvel?

Nel Marvel Universe fumettistico, Kamala e Kamran sono amici di vecchia data. Entrambi acquisiscono dei poteri entrando in contatto con le nebbie terrigene, fattore completamente estromesso dall’MCU per via dello stretto legame con gli Inumani. Le nebbie terrigene sono infatti una sostanza rilasciata nel mondo da Black Bolt, il re degli inumani, che ha risvegliato poteri latenti in parte dell’umanità. Questa scelta spinse Lineage, uno degli Inumani, a ordire un piano per eliminare dalla Terra tutti i non-Inumani, sfruttando anche coloro che erano stati mutati dalle nebbie terrigene. Nei piani di Lineage, anche Ms. Marvel aveva un ruolo di spicco, tanto che per reclutarla decise di usare il suo amico Kamran.

Nello story arc Crushed, Kamran cerca di far leva sui sentimenti di Kamala per portarla dalla parte di Lineage. Il ragazzo è stato mutato dalla nebbie terrigene ottenendo il potere di manipolare una particolare energia, modellandola per creare oggetti e usandola come devastante arma (potere simile a quello di Kamala in Ms. Marvel). Nei comics Marvel, la figura di Kamran è assimilabile a quella di un villain, vista la sua affiliazione con Lineage, ma avrà questo stesso ruolo nella serie del Marvel Cinematic Universe? La sua apparizione nella serie disponibile su Disney+ non è stata accompagnata da una manifestazione di particolari poteri, tuttavia ha avuto un ruolo simile a quello dei fumetti, ossia introdurre Kamala a un’altra figura di maggior potere. La produzione dei Marvel Studios potrebbe ispirarsi al citato Crushed come spunto narrativo, traslando sulla madre di Kamran il ruolo avuto nei comics da Lineage, sensazione che la sua comparsa in scena così drammatica e la sua intromissione nei pensieri di Kamala potrebbe confermare.

