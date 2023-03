In questi giorni, Hot Toys ha aperto i preordini per il villain principale della nuova Saga del Multiverso Marvel, Kang il Conquistatore direttamente dall’ultimo film Marvel Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Ma andiamo a scoprire tutti i dettagli di seguito.

La Hot Toys di Kang il Conquistatore

Hot Toys ha creato una figure di Kang basata sulla sua apparizione nel terzo film di Ant-Man. La figura è alta circa 31 cm e ha oltre 30 punti di articolazione, il che la rende altamente posabile. È dotata di una serie di accessori, tra cui: un volto con e senza maschera, diversi effetti energetici, un mantello realizzato in tessuto posizionabile, una piattaforma circolare blu traslucida e uno stand espositivo. La figure è realizzata con materiali di alta qualità e presenta una notevole attenzione ai dettagli, inclusi i dettagli del costume di Kang e della sua armatura. Inoltre il volto senza mascherà avrà gli occhi mobili, mentre il volto con il casco gli occhi saranno illuminati con dei led. Attualmente questa Hot Toys è considerata una delle migliori figure di azione di Kang sul mercato, grazie alla sua incredibile attenzione ai dettagli e alla qualità dei materiali utilizzati.

Prezzo e data di uscita della nuova figure

Questi prodotti sono destinati nel giro di pochissimo tempo ad andare inesorabilmente sold-out e per questo consigliamo sempre di prenotarle per non rischiare di perderle. Kang di Hot Toys è ordinabile a questo indirizzo che lo propone a un prezzo di preorder di 285,00 Dollari con finestra di lancio fissata tra Aprile e Settembre 2024.

Se vi siete incuriositi o siete alla ricerca di action figure o gadget dedicate a Kang ecco alcune proposte che abbiamo selezionato per voi. Basta lanciare un colpo di energia cosmica proprio qui. Vi ricordiamo inoltre che su Amazon potete trovare due film di Ant-Man sia in Dvd che in Blu-Ray a un prezzo vantaggioso.