Dopo ben nove anni di attesa, arriva finalmente nei negozi la ristampa di Kanon di Gemini, per la linea Myth Cloth EX Revival prodotta da Tamashii Nations e Bandai Spirits. Per i collezionisti esperti e navigati ormai questa linea non ha più certo bisogno di presentazioni ma per i neofiti di questo mondo si, bene, voi che vi addentrate in questo campo per la prima volta sappiate che i Myth Cloth EX sono una serie di action figure da collezione basate esclusivamente sull’animeSaint Seiya (I Cavalieri dello Zodiaco). Hanno armatura removibile e possono essere esposti anche come segno zodiacale.

Il personaggio

Kanon lo vediamo apparire per la prima volta durante la saga di Poseidone sotto le spoglie di Sea Dragon (Dragone del mare), protettore della colonna dell’Oceano Atlantico settentrionale. E’ il fratello gemello di Saga, Cavaliere D’oro dei Gemelli e durante la saga di Hades subentrerà lui stesso come nuovo Saint della terza casa. Inizialmente Kanon è introdotto come antagonista, liberando Poseidone dalla sua prigionia millenaria e provocando la battaglia tra quest’ultimo e la Dea Athena. Una volta sconfitto il Dio dei mari e il risveglio di Hades, il cavaliere si schiererà dalla parte della Dea della Giustizia, per combattere la Guerra Sacra contro il Signore degli Inferi come Saint dei Gemelli.

Confezione e Blister

Come tutte le versioni Revival del Gold Saint, il packaging di Kanon torna in perfetto stile Myth Cloth EX, dove la parte esterna è composta da una plastica rigida e una volta sollevata troviamo il classico cubo di cartoncino lucido decorato su tutti i lati, che riprende gli scrigni d’orati in cui sono riposte le cloth prima di essere indossate dai loro Saint.

I blister in totale sono tre, con i vari pezzi meticolosamente ordinati e disposti, ma partiamo con la descrizione dal primo:

Corpo principale

Spalline

Avambracci

Bracciali

Cosciali

Ginocchiere

Gambali

Copri dorsi delle mani

Nel secondo blister e disposti scrupolosamente negli incavi di plastica troviamo:

Copri addome

Elmo

Gonnellino

Scheletro del totem

Nel terzo e ultimo blister troviamo:

Volti alternativi

Varie mani alternative

Il mantello

Effetto del colpo Esplosione Galattica

Il Totem dei Gemelli

Il montaggio del segno d’orato dei gemelli è alquanto semplice e l’unica cautela che vi raccomandiamo di tenere presente è quella di farvi aiutare dal libretto di istruzioni. Una volta montati i pezzi della cloth sul totem la struttura è stabile, può essere maneggiato senza troppe difficoltà e il risultato estetico è di grande impatto.

Kanon di Gemini Myth Cloth EX Revival

La cloth è completamente identica a quella della prima stampa di Kanon del 2013, sia come mold sia come colorazione. Tuttavia la vecchia cloth come quella del fratello Saga non era esente da qualche difetto, che qui non è stato minimamente corretto. Andando nello specifico, i pezzi di forma esagonale dei copri spalle hanno un aggancio non fermissimo, per cui è molto frequente che si stacchino quando si manipola lo snodo. Gli snodi delle varie parti del gonnellino non permettono una perfetta aderenza con la gamba, tenendo conto che proprio al suo interno ci sono delle guide per il giunto di collegamento con la cintura e che quindi per usare lo snodo il gonnellino va obbligatoriamente allontanato dal bacino, per permettere al giunto di fuoriuscire dalle guide. Per il resto della cloth non abbiamo trovato nessun tipo di problemi, a parte il classico snodo delle anche, che a causa del peso dell’armatura è impossibile mantenere il personaggio in posizione eretta con le gambe divaricate oltre una certa angolazione. Si tratta di un difetto che l’azienda si trascina da anni e solo ultimamente con i nuovi ex metal il problema è stato risolto. Per quanto riguarda i volti di Kanon, questa nuova ristampa li ha completamente nuovi, andando a migliorarli e rendendoli molto più somiglianti alla serie animata. Prima di concludere, anche in questa versione hanno incluso l’effect part che ricrea la Galaxian Explosion, colpo più potente sia di Kanon che del fratello Saga.

Conclusioni

In conclusione siamo di fronte a un personaggio prodotto solamente per i fan che vogliono una collezione completa al 100%. Anche se Kanon è un personaggio completamente diverso dal gemello Saga, in definitiva è pur sempre di un recolor e la qualità del modello, al di fuori di qualche piccola magagna, non si discute. Se nel 2013 per vari motivi vi siete persi la prima stampa, ora è arrivato il momento di recuperare questa versione con i volti migliorati.

Kanon di Gemini Myth Cloth EX Revival sarà presto disponibile presso i migliori store grazie a Cosmic Group che distribuisce ufficialmente questo e tanti altri prodotti di Tamashii Nations in Italia a un prezzo consigliato di 129.90 Euro circa.