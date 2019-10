Karen Gillan difende i film della Marvel dopo l’attacco di Scorsese!

Dopo gli insulti di Scorsese ai danni della Marvel, Karen Gillan si schiera dalla parte della casa dei supereroi. Si pentirà il buon Martin?

Ricordate del recente attacco di Scorsese ai danni della Marvel? Dopo qualche ora, moltissime celebrità hollywoodiane si sono schierate dalla parte di Disney. Ma non solo, anche Karen Gillan difende i prodotti appartenenti al Marvel Cinematic Universe.

Facciamo un passo indietro. Martin Scorsese, durante la fine della settimana scorsa, ha dichiarato ai microfoni della rivista Empire che i film della Marvel non sono cinema. “Non li vedo. Ci ho provato, sai? Ma questo non è cinema. Onestamente, il più vicino che riesco a pensare a loro, così come sono fatti, con gli attori che fanno il meglio che possono in queste circostanze, sono i parchi a tema. Non è cinema; umani che cercano di trasmettere esperienze emotive e psicologiche a un altro essere umano“.

“Direi assolutamente che i film Marvel sono cinema“, afferma l’attrice appartenente al cast de I Guardiani della Galassia. “Il cinema un story-telling assolutamente visivo. C’è così tanto cuore e anima, ed è l’anima di James lì dentro [si riferisce ai film di Gunn]. Inietta così tanto della sua personalità, il suo senso dell’umorismo… una rappresentazione molto grande di chi è come persona, e quindi è molto cinematografico. È un artista“.

Insomma, il povero Martin Scorsese sta ricevendo una serie di critiche per le sue recenti affermazioni. Secondo voi, chi ha ragione sulla vicenda? I film della Marvel sono cinema?