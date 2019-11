Karen Gillan: “Lo script di Guardiani della Galassia 3 è pronto ed è meraviglioso”

A rendere nota la notizia è stata l’attrice Karen Gillan nel corso di una recente intervista: “la sceneggiatura dei Guardiani della Galassia Vol. 3 è pronta ed è meravigliosa”. Le parole pronunciate da colei che interpreta il personaggio di Nebula, sicuramente, avranno fatto piacere ai moltissimi appassionati dell’Universo Cinematografico Marvel.

Dunque, si tratta di un’informazione non di poco conto per il terzo capitolo dei Guardiani della Galassia e, nonostante i molti impegni dell’attrice – tra cui il tour per promuovere la nuova pellicola Jumanji: The Next Level – Karen Gillan ha avuto modo di parlare del nuovo film Marvel. Ebbene, secondo le sue parole, la sceneggiatura della pellicola cinematografica di James Gunn pare sia finalmente pronta ed “è meravigliosa”. Infatti, l’attrice avrebbe affermato quanto segue:

“L’unica cosa che posso dire a riguardo è: l’ho letta, ed è fantastica. Siamo davvero entusiasti che James sia tornato per completare la trilogia perché non sarebbe stato lo stesso senza di lui. È una sceneggiatura meravigliosa, meravigliosa”.

Dunque, considerato il fatto che la sceneggiatura del nuovo capitolo dei Guardiani della Galassia è pronta, presto potrebbero arrivare novità in merito all’inizio delle riprese del film e quindi un’ipotetica data di uscita. C’è da dire però che, almeno per il momento, il regista Gunn è impegnato con altri progetti, quindi con molta probabilità dovrà prima svincolarsi da questi prima di dedicarsi al nuovo show.

In ogni caso, ricordiamo che Guardiani della Galassia Vol. 3, che avrà come protagonisti Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Sean Gunn, Michael Rooker e Pom Klementieff potrebbe arrivare nelle sale cinematografiche per la fine del 2021. Ovviamente, è ancora tutto da vedere poiché si trattano solamente di ipotesi.