Kate Welch svela qualche dettaglio su Dungeons & Dragons vs Rick and Morty

Torniamo a parlare di Dungeons & Dragons vs Rick and Morty, la scatola speciale di D&D dedicata all’irriverente cartoon per adulti di Adult Swim.

Dungeons & Dragons vs Rick and Morty contiene un modulo avventura ed il regolamento base di D&D, oltre a schede precompilate ed un set di dadi speciali. In occasione del lancio sul mercato la game designer di D&D Kate Welch ha raccontato al sito comicbook.com alcuni dettagli di questo set speciale, con un’attenzione particolare verso il modulo avventura. Potete leggere l’articolo originale, in inglese, a questo link.

The Lost Dungeon of Rickedness, l’avventura contenuta all’interno del set, sarà effettivamente un’avventura scritta da Rick Sanchez, ideata con l’intento di coinvolgere in una sessione di D&D Morty, Summer, Jerry e Beth.

L’avventura, di cui Rick è estremamente orgoglioso, sarà ambientata in una dimensione completamente originale, ideata appositamente per il set, dove oltre al cast di comprimari classici troveremo anche un nuovo personaggio: Meatface il guerriero.

Il dungeon ideato da Rick Sanchez avrà un totale di 39 stanze, che richiederanno, a seconda dei ritmi di gioco del party, circa 4 sessioni di gioco per essere esplorate a fondo. Il tema del dungeon sarà in linea con le situazioni surreali e sopra le righe della serie. Ogni stanza metterà alla prova il party con prove demenziali che andranno affrontate in stile Rick e Morty.

Dungeons & Dragons vs Rick and Morty conterrà diversi riferimenti diretti alla serie, in grado di generare diverse citazioni e battute per chi conosce bene il cartone animato, tuttavia Welch assicura che il set potrà essere fruito anche da chi non segue lo show; lo spirito di Rick e Morty è stato trasposto in maniera così efficace da permettere a chi non conosce questi personaggi di immergersi nello spirito della serie.