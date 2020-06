Kate Winslet sarà la fotoreporter Lee Miller in un prossimo biopic

La regista Ellen Kuras (The Betrayal, Catch 22) dirigerà l’attrice inglese premio Oscar Kate Winslet in Lee, il suo prossimo film biografico sulla fotoreporter Lee Miller.

Il biopic seguirà la vita della Miller da quando sceglie di abbandonare la sua promettente carriera da fotomodella per diventare corrispondente di guerra, con l’intento di svelare le verità nascoste del Terzo Reich.

La fotoreporter newyorkese riuscirà, così, non solamente a documentare la terribile esistenza dei campi di concentramento di Buchenwald e di Dachau ma ci regalerà anche una delle immagini più iconiche della Storia della fotografia, con il suo scatto all’interno della vasca da bagno nell’appartamento di Adolf Hitler.

La sceneggiatura di Lee sarà adattata dal libro Le vite di Lee Miller di Anthony Penrose e firmata da Liz Hannah (The Post), mentre Troy Lum e Andrew Mason di Hopscotch Features (Saving Mr. Banks) e la stessa Winslet ricopriranno il ruolo di produttori.

Sarà invece la Rocket Science a finanziare e a produrre il film con la Rocket Science International che gestirà le vendite internazionali, mentre la CAA Media Finance e UTA Independent Film Group rappresenteranno i diritti statunitensi del film.

Alla produzione è stato inoltre concesso il pieno accesso alle foto e diari privati dell’archivio The Lee Miller prima delle riprese, previste per la primavera del 2021.

In merito al biopic, la regista Ellen Kunas ha dichiarato a Deadline che:

Come Lee, stiamo vivendo in un periodo in cui la verità è messa in discussione, la promessa di un’influenza politica è ciò che definisce ciò che è giusto e cosa è sbagliato. Lee Miller aveva la passione di esporre la verità che l’ha portata a fotografare le brutali realtà della seconda Guerra Mondiale che furono pubblicamente minimizzate e messe a tacere. Questo è un film che ci porta in un viaggio in cui si incontra lealtà e tradimento, ma che alla fine rivela l’enigma di chi fosse Lee, come qualcuno che aveva nascosto le proprie verità dentro di sé. Sono entusiasta di far parte di questo progetto che permette di portare questa storia al pubblico contemporaneo.

Sul perché della scelta di Kate Winslet per il ruolo da protagonista, la Kunas ha chiosato:

Dalla nostra esperienza insieme in ‘Eternal Sunshine of the Spotless Mind‘, Kate e io abbiamo parlato spesso di collaborare a qualcosa di nostro. ‘Lee’ ci offre un’irresistibile opportunità di farlo con una sceneggiatura scritta da Liz Hannah, una scrittrice brillante che ammiriamo così tanto. Questa è una collaborazione fortuita che produrrà la magia di ‘Lee’ – nel potere di questo personaggio, come verrà incarnata e nella singolare prospettiva di questa storia, come viene raccontata e chi la sta raccontando. Lee Miller era conosciuta per il modo in cui il mondo la vedeva, ma ora possiamo dimostrare che il suo più grande contributo è venuto da come lei ha visto il mondo.