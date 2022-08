Secondo quanto emerso da insider accreditati online, Katsuhiro Otomo, autore del celebre capolavoro dello steampunk Akira, sta al momento lavorando ad un nuovo manga.

Viene anche precisato che il manga dovrebbe essere pubblicato presto “da qualche parte”.

Al momento è quanto emerso, ma non appena ne sapremo di più sarà nostra premura aggiornarvi.

Ricordiamo che lo scorso anno Planet Manga ha pubblicato una nuova edizione del manga originale, con lettura alla orientale, composta per un totale di 6 Volumi. L’edizione vanta una nuova traduzione e ricalca, su richiesta dello stesso sensei Otomo e della casa editrice Kodansha, l’edizione originale comprese le pagine con bordi colorati.

Rimandiamo alla pagina Amazon dedicata per immergervi nel meraviglioso mondo cyberpunk creato dal maestro Otomo come mai prima d’ora. Eccovi una sinossi:

Ambientato in una Neo-Tokyo post apocalittica, Akira ruota attorno al tentativo di Kaneda, il leader di una banda adolescenziale di motocilisti, dell’attivista politica Kei, di un trio di esper e del colonnello Shikishima di impedire a Tetsuo, un amico d’infanzia di Kaneda che sviluppa poteri ESP che lo rendono mentalmente instabile, di sconquassare la città e di risvegliare un misterioso individuo dotato degli stessi poteri e chiamato Akira. Nel corso dell’opera, Otomo sviluppa temi come l’isolamento sociale, la corruzione e il potere.

Da anni Warner Bros. ha in cantiere un adattamento live action dell’opera.

L’ultimo regista associato al progetto è Taika Waititi (Thor: Love and Thunder) che recentemente ha dichiarato:

Visto che stavamo lavorando molto duramente sulla sceneggiatura, ci trovavamo costretti a rimandare di continuo l’inizio delle riprese. E di rimando in rimando siamo finiti per arrivare un paio di settimane troppo in là, tempistiche che abbiamo “mangiato” dalla schedule di Thor. I due progetti erano molto ravvicinati. Poi è stato rimandato ancora. E ancora. Tanto che si era addentrato troppo in avanti nell’agenda dell’altro film per poter funzionare. E per quel motivo abbiamo dovuto prendere Akira e, sostanzialmente, farlo girare dietro alla coda di Thor, spostandolo di un paio di anni.