Kaworu Nagisa (Nendoroid) da Good Smile Company

Proseguono gli annunci della linea Nendoroid di Good Smile Company, che dopo Shinji Ikari annuncia anche Kaworu Nagisa tratto da Neon Genesis Evangelion per la sua linea di collezionabili. Questa serie di piccole figures è composta da tantissimi personaggi tratti dalle più svariate licenze e tutti rappresentati con lo stile SD (super deformed). La Nendoroid di Kaworu Nagisa sarà dotata di un corpo molto articolato, nonostante le piccole dimensioni, dandovi la possibilità di esporlo come meglio preferiate.

Neon Genesis Evangelion è l’opera immaginaria che ha creato un vero e proprio fenomeno cult. Questa saga, nata dallo studio Gainax e dalla mente di Hideaki Anno, dopo aver ricevuto consensi grazie alla serie animata e i suoi film conclusivi ha ricevuto un reboot completo dal 2007 con la nascita del progetto Rebuilt of Evangelion che si conclude in quattro film. La nuova tetralogia cinematografica ha lo scopo di semplificare la visione allo spettatore. Nonostante la parte iniziale, con il primo film, possa sembrare identica in realtà introduce elementi che nella serie animata comparivano soltanto alla fine, in più il design dei mecha (gli Eva) ha subito un piccolo restyle. La trama, già dal secondo film in poi inizia a distaccarsi totalmente dalla precendente versione dimostrandosi il remake a cui in tanti aspiravano introducendo anche nuovi personaggi. Il protagonista rimane in ogni caso Shinji Ikari (il third children) costretto a salire su un enorme robot chiamato Evangelion. Nel terzo film farà la conoscenza di Kaworu Nagisa, un ragazzo misterioso dai capelli grigi che si rivelerà poi essere uno dei temibili Angeli.

Kaworu Nagisa (l’angelo Tabris) è rappresentato semplicemente con degli abiti scolastici, avendo assunto l’identità di un coetaneo di Shinji. Anche questa action figure, tra gli accessori, avrà la basetta rocciosa che va a completarsi con quella contenuta in Shinji Ikari permettendovi di esporre i due personaggi come nel poster di Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo, il terzo film della nuova tetralogia.

Kaworu Nagisa è disponibile, in preordine, sia nei vari store online specializzati, ma anche direttamente dal produttore a questo indirizzo, con un prezzo di listino di 43,90 euro ed uscita fissata per Giugno 2020.