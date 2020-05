Kay. La Guerra del Buio: Sergio Bonelli Editore annuncia la data di uscita in fumetteria

Per la prima volta, dal 16 maggio, arriva sugli scaffali delle fumetterie, in un nuovo inedito formato, l’epopea della Guerra del Buio di Kay, la telepate che abbiamo già potuto conoscere nell’universo narrativo di Nathan Never, nonché prima serie a fumetti di genere fantascientifico pubblicato da Sergio Bonelli Editore, ideata da Michele Medda, Antonio Serra e Bepi Vigna e pubblicata da giugno 1991.

Kay, prima sorella del Tempio delle Telepati, vive in un lontano futuro dove si trova ad affrontare, insieme ad una squadra di potentissime guerriere dotante anch’esse di poteri mentali, dei terrificanti nemici che prendono il nome di Senza Mente. L’avanzata inarrestabile di questi mostri può essere fermata unicamente ricostruendo il proprio passato, quindi rivisitando i proprio ricordi e cercando di scoprire come, dove e quando il primo di questi demoni è stato generato.

Kay. La Guerra del Buio è un’opera scritta da Alessandro Russo e Stefano Piani e disegnata da Stefano Martino e Anna Lazzarini. Si tratta di una saga fantascientifica di oltre 1500 tavole articolata su due piani temporale differenti e presentata in dieci volumetti da 160 pagine ciascuno. Tutta la serie è curata da Antonio Serra e presenta delle inedite copertine firmate da Massimo Dall’Oglio, vincitore in Giappone del Grand Prix Runner Up del concorso Silent Manga Audition, indetto da Coamix. L’intera serie fumettistica è distribuita esclusivamente in fumetteria.

La nuova serie seguirà nel formato Attica, fumetto suddiviso in sei volumi di Giacomo Bevilacqua che è stato pubblicato a partire dall’autunno scorso e disponibile anch’esso esclusivamente in fumetteria. Sia quest’ultimo che Kay. La Guerra del Buio, infatti, rappresentano i primi due esperimenti di Sergio Bonelli Editore per quanto riguarda il formato manga dalle dimensioni di 13×18 cm e con le tavole nei caratteristici colori bianco e nero.