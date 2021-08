Kazuo Umezu: in arrivo un nuovo manga dopo ben 26 anni

Il prolifico creatore di manga horror Kazuo Umezu ha annunciato che ritornerà in scena dopo una pausa di ben 26 anni con una nuova opera che debutterà nel gennaio 2022. Kazuo Umezu ha dichiarato di aver lavorato al progetto per ben quattro anni. Per ora non sappiamo nulla della trama né di un possibile titolo, ma l’autore ha dichiarato che sarà un’opera incredibile, e che dopo averla vista per la prima volta non potremo più dimenticarla.

Le opere di Kazuo Umezu in Italia

Kazuo Umezu si era ritirato nel 1995 dopo aver finito il manga 14-sai (ancora inedito in Italia). In seguito ha fatto il suo debutto alla regia in un film autobiografico intitolato Mother, uscito in Giappone nel settembre 2014.

L’Agenzia per gli affari culturali del Giappone ha premiato Kazuo Umezu con il suo premio di commissario per gli affari culturali nel marzo 2019, che onora “individui che hanno ottenuto risultati illustri in attività artistiche e culturali.”

In Italia sono disponibili molte delle sue opere, divise tra varie case editrici.

Hikari Edizioni ha pubblicato Aula alla Deriva, una serie composta da tre volumi, disponibili sia singolarmente che in un bellissimo box da collezione.

In Your Face Comix ha pubblicato i 13 volumi di Cat Eyed Boy:

Mezzo uomo e mezzo demone, Cat Eyed Boy vive nascosto tra gli umani senza mai sentirsi a casa. In un mondo bizzarro e sanguinario, dove le ombre sembrano prendere vita anche in pieno giorno, il ragazzo dagli occhi di gatto assisterà a orrori indicibili: scambi di cervelli, gambe assassine, tsunami senzienti… Consapevole che il terrore è sempre dietro l’angolo ed emerge da una quotidianità solo apparentemente normale, Cat Eyed Boy appare là dove la superficie tra reale e immaginario si increspa, dove le apparizioni del soprannaturale rischiano di condurre alla follia chi non è pronto a scoprire cosa si nasconde dietro alle apparenze.

La Star Comics ha raccolto le opere di Kazuo Umezu nella Umezz Collection che al momento comprende:

I sette volumi di Io Sono Shingo (leggete la recensione dell’ultimo volume a questo nostro articolo):

Siamo in Giappone nei primi anni ‘80. Un giorno il padre di Satoru torna a casa con una notizia incredibile: nella fabbrica in cui lavora come operaio installeranno un “robot”! Satoru, vivace e curioso com’è, non sta più nella pelle… deve assolutamente vedere quella macchina di ultima generazione.

L’opportunità arriverà, di lì a poco, grazie a una visita guidata con la sua scuola elementare, durante la quale si imbatte in Marin, sua coetanea, di cui si innamora.

I due, una sera, si rincontrano ed entrano di nascosto nella fabbrica, dove iniziano a giocare con il robot, sempre più sbalorditi e affascinati dalla quantità di informazioni che la macchina può apprendere e ricordare.

Satoru e Marin cominciano così a prendersene cura quasi ne fossero i genitori, accompagnandone la “crescita” passo passo, mentre in questa, grazie all’interazione con i sentimenti puri e ingenui dell’infanzia, comincia a sorgere una sorta di rudimentale autocoscienza…

Inizia così il lungo e complicato cammino di un robot verso l’umanità, in un mondo che di umano ha sempre meno.

I tre volumi di Baptism:

Izumi Wakakusa è una celebre e acclamata attrice letteralmente ossessionata dalla bellezza.

Quando un’orribile voglia sfigura il suo volto, la donna si ritira dalle scene e dà alla luce una bambina, Sakura.

La piccola cresce viziata e coccolata dalla madre, sotto l’onnipresente supervisione del suo vigile occhio, ma dietro tutte queste amorevoli e morbose attenzioni si nasconde in realtà una maniacale ricerca di perfezione ed eterna giovinezza…

Quale terrificante verità si cela dietro la nascita di Sakura?

I quattro volumi di Orochi:

[foto id=”182274″ align=”center”

Orochi ha l’aria di essere una ragazza come tante, ma l’irrefrenabile desiderio che la spinge ad alleviare le sofferenze di chiunque incontri lungo il suo cammino ha qualcosa di sovrannaturale e sinistro…

Perché, malgrado le sue buone intenzioni, si ritrova sempre a peggiorare le cose?

Un nuovo, inquietante capolavoro del maestro Kazuo Umezz!

