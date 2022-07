Dopo tre film di successo e grandi incassi al box-office, il sicario più amato dai fan è pronto a tornare in azione. Keanu Reeves è di nuovo John Wick nella prima immagine ufficiale del quarto capitolo, in arrivo nel 2023. La foto è stata mostrata in occasione del San Diego Comic-Con in corso in questi giorni.

Prima immagine del quarto film di John Wick

I dettagli attorno alla trama sono al momento scarni, ma John Wick: Chapter 4 dovrebbe iniziare dal cliffhanger del precedente film che ha visto John Wick unire le forze con Bowery King (Laurence Fishburne) per vendicarsi dell’organizzazione di assassini nota come The High Table.

Oltre al ritorno di volti storici della saga come Ian McShane, Laurence Fishburne e Lance Riddick, ci saranno tante new entry come Donnie Yen, Shamier Anderson, Bill Skarsgård, Hiroyuki Sanada, Scott Adkins, Clancy Brown e Rina Sawayama.

Originariamente previsto per quest’anno, Lionsgate ha deciso di spostare l’uscita del film al 24 marzo 2023 per via dell’emergenza Coronavirus. John Wick: Chapter 4 fungerà da conclusione agli avvenimenti narrati sino ad ora, ma quinto capitolo è già stato annunciato. Il regista Chad Stahleski ha inoltre spiegato di aver assunto un team internazionale di stuntmen per realizzare al meglio le scene d’azione.

Here's your first look at Keanu Reeves in ‘JOHN WICK: CHAPTER 4’. Lionsgate is scheduled to release the film only in theaters on March 24, 2023.#JohnWick4 pic.twitter.com/0GyHMkao0K — ZCN Ticket (@zcnticket) July 21, 2022

Il franchise di John Wick si espanderà con uno spinoff intitolato Ballerina, che vedrà Ana de Armas nelle vesti di protagonista, e una serie TV prequel intitolata Continental, in lavorazione per Starz. Lo show vedrà Colin Woodell nei panni di un giovane Winston Scott, interpretato nei film da Ian McShane.

Vi ricordiamo, infine, di come il franchise avrebbe dovuto vedere un protagonista ben diverso: si era infatti pensato a un ex sicario di ben 75 anni, ma Keanu Reeves decise di modificare a suo piacimento la sceneggiatura del primo film, uscito poi nel 2014, e accettando di conseguenza la parte, adattandola al suo personaggio.