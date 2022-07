Nel 2014 uscì nelle sale Jon Wick, primo film di quello che sarebbe diventato un franchise action apprezzatissimo dai fan. A quanto pare, però, i piani per il protagonista erano ben diversi. Il produttore Basil Iwanyk ha infatti rivelato di come Keanu Reeves modificò a suo piacimento la sceneggiatura per meglio adattarla al suo personaggio. Il resto, come si suol dire, è storia.

Keanu Reeves modificò la sceneggiatura di John Wick

Nel libro del produttore viene spiegato che per la parte di John Wick erano stati pensati Clint Eastwood e Harrison Ford dal momento che il personaggio avrebbe dovuto avere 75 anni, quindi un killer andato in pensione 25 anni prima. “Ricordo che all’epoca Jimmy Darmody, agente della CAA che rappresentava Keanu, mi chiese se avevamo un film d’azione per lui. I piani erano ben diversi e gli facemmo leggere la sceneggiatura, sapendo che non aveva 75 anni” ha dichiarato Basil.

Derek Kolstad, sceneggiatore del film, rivela nel libro di come sia stato proprio Keanu a modificare la sceneggiatura dopo averla letta in soli 90 minuti. La sua risposta? “Accetto la parte, ma John Wick dovrà avere 35 anni”.

Dopo tre capitoli di grande successo, Keanu tornerà a vestire i panni del killer in John Wick: Chapter 4, in uscita nel 2023. Un primo footage è stato mostrato in occasione del CinemaCon di Las Vegas, tenutosi a maggio. Oltre al ritorno di volti storici della saga come Ian McShane, Laueence Fishburne e Lance Riddick, ci saranno tante new entry come Donnie Yen, Shamier Anderson, Bill Skarsgård, Hiroyuki Sanada, Scott Adkins, Clancy Brown e Rina Sawayama.

Il franchise di John Wick si espanderà con uno spinoff intitolato Ballerina, che vedrà Ana de Armas nelle vesti di protagonista, e una serie TV prequel intitolata Continental, in lavorazione per Starz. Lo show vedrà Colin Woodell nei panni di un giovane Winston Scott, interpretato nei film da Ian McShane.