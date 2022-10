Quanto potrà mai esser difficile dirigere un film ispirato a un fumetto di cui si è protagonisti? Domanda a cui potrebbe uno degli attori più amati di Hollywood, Keanu Reeves, che non pago di esser stato l’ispiratore del fumetto BRZRKR, il cui protagonista ha le fattezze del Neo di Matrix, sembra esser pronto a sedersi sulla sedia del regista della trasposizione cinematografica. Non sarebbe una prima volta per Reeves, che ha mostrato con Man of Tai Chi di trovarsi a suo agio in questo ruolo, ma vedere Keanu Reeves dirigere BRZRKR sarebbe sicuramente interessante, considerata la genesi di questo progetto.

Dopo aver ispirato il fumetto, Keanu Reeves potrebbe essere il regista di BRZRKR

Considerato uno dei maggiori successi del crowdfunding legato al mondo dei comics, BRZRKR racconta la storia in un uomo immortale, che dopo aver vissuto mille vite sembra in cerca di una morte a lungo agognata e che potrebbe esser la sua ricompensa dopo aver aiutato una non meglio specificata agenzia governativa, sia come agente sul campo che come cavia di laboratorio per scoprire il segreto della sua immortalità. Edito in Italia da Panini Comics, che ha da poco pubblicato il secondo volume della serie, BRZRKR è stato creato da Reeves assieme Matt Kindt, identificando poi in Ron Garney l’interprete grafico di questo racconto ad alto tasso di adrenalina.

Come facilmente intuibile, un progetto come BRZRKR era predestinato ad arrivare al cinema, e non è passato molto tempo prima che Netflix ne acquistasse i diritti, con l’intenzione di realizzare sia un film live-action che una serie animata, sempre con Reeves come protagonista. Ad occuparsi della stesura della sceneggiatura dovrebbe esser Mattson Tomlin, che ha partecipato non accreditato anche alla lavorazione di The Batman e The Batman 2 di Matt Reeves, che ha recentemente confermato di aver ultimato la scrittura della sceneggiatura.

Giunti a questo punto della lavorazione del film di BRZRKR, il motore di questa impresa sembra avere un’idea precisa su chi dovrebbe esser il regista di BRKZRK. Keanu Reeves, infatti, si è concesso un’apertura al suo eventuale ruolo di regista per questa trasposizione, durante un’intervista con Collider:

So che richiede un lavoro incredibile, ma il film che ho diretto, Man of Tai Chi, è nato, e ne sono stato il regista perché era da subito parte del processo di scrittura, e non volevo lasciarlo ad altri. Mi sentivo come ‘Oh, ok, devo dirigerlo io’. Non sono ancora a questo punto con BRZRKR, devo leggere la sceneggiatura, ma sono interessato nell’avere un collaboratore e vedere cosa sono riusciti a fare.

Pur non essendo stato un blockbuster, Man of Tai Chi (2013) è stato favorevolmente accolto dalla critica, che ha elogiato lo stile registico di Reeves e il suo approccio al racconto visivo, ipotizzando anche un futuro dell’attore in questo ruolo. A rendere ulteriormente intrigante la possibilità di vedere Keanu Reeves come regista di BRZRKR è la oramai decennale esperienza dell’attore nel genere action, che specialmente con la saga di John Wick sembra aver cucito addosso a Reeves una figura ben precisa.