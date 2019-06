Keanu Reeves potrebbe far parte di un nuovo film del Marvel Cinematic Universe

L'attore protagonista del film John Wick 3 - Parabellum, Keanu Reeves, pare che sia in trattativa con la Marvel per interpretare un nuovo super eroe nel cast di The Eternals.

L’attore protagonista del nuovo film John Wick 3 – Parabellum, Keanu Reeves, pare che sia in trattativa con la Marvel per poter far parte di un nuovo progetto cinematografico. L’attore pare potrebbe entrare nel cast di The Eternals, film tratto dall’omonimo fumetto, di cui sicuramente faranno parte personaggi del calibro di Angelina Jolie, nel ruolo della protagonista Sersi, e Richard Madden nei panni di Ikaris.

Keanu Reeves stars as 'John Wick' in JOHN WICK: CHAPTER 3 - PARABELLUM

Il nuovo film dell’Universo Marvel, The Eternals, a quanto pare sarà ambientato milioni di anni fa e i protagonisti saranno i Celestiali e i Deviants, questi ultimi creati da alcuni esperimenti genetici. Dunque, nel corso delle varie vicende probabilmente vedremo le due popolazioni sovrumane scontrarsi tra loro.

Sembrerebbe quindi che, dopo i vari rumor delle settimane scorse, l’idea che l’attore Keanu Reeves possa vestire i panni di uno dei personaggi di The Eternals, è sempre più concreta. Nonostante si parli già di trattative non è ancora chiaro però in quale ruolo l’attore canadese dovrebbe essere coinvolto. Il nuovo film, diretto da Chloé Zhao, molto probabilmente uscirà al cinema entro la fine del 2020.

Voi come vedreste il protagonista di John Wick 3 – Parabellum, nel nuovo film della Marvel The Eternals? Che personaggio gli vorreste veder associato? Fatecelo sapere attraverso i vostri commenti.