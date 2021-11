Keanu Reeves si unirà al Marvel Cinematic Universe?

Giravano voci già da molto tempo e ora lo stesso Keanu Reeves, star di Matrix Resurrections e Constantine, ha confermato che gli pacerebbe entrare a fare parte del Marvel Cinematic Universe. L’attore ha infatti dichiarato che per lui sarebbe “un onore”. Ma vediamo più nel dettaglio.

Keanu Reeves nel Marvel Cinematic Universe?

Alcune voci non confermate su internet dicevano che Keanu Reeves avrebbe interpretato il ruolo di protagonista nel prossimo Moon Knight della Marvel e il ruolo del cattivo Kraven the Hunter nell’Universo dell’Uomo Ragno della Sony.

Inoltre, a causa di conflitti di programmazione con John Wick 3 – Parabellum, l’attore avrebbe rinunciato a interpretare il guerriero Kree Yon-Rogg in Captain Marvel del 2019. Il ruolo alla fine è andato a Jude Law come mentore di Carol Danvers (Brie Larson).

Durante un’intervista con Esquire, alla domanda di cosa pensa all’idea di unirsi al MCU, Keanu Reeves ha risposto:

“Se mi unirò mai all’universo Marvel? Non è già più grande di un universo? Un multiverso, un Marvel-verso… Sarebbe un onore. Ci sono dei registi e dei visionari davvero incredibili, e stanno facendo qualcosa che nessuno ha mai fatto. È speciale, in questo senso: come dimensioni, ambizioni, produzione. Quindi sarebbe davvero bello farne parte.”

Keanu Reeves ha anche rivelato che una volta desiderava interpretare un membro degli X-Men:

“Non so, quando ero un bambino, ho sempre voluto interpretare Wolverine ma ora è troppo tardi. Mi sta bene non interpretarlo più.”

Per ora quindi non ci sono ne conferme ne smentite, ma di certo Keanu Reeves non ha intenzione di declinare una possibile offerta.

Vi ricordiamo che l’attore riprende il suo ruolo di Neo in The Matrix Resurrections. Nel cast troveremo anche Jada Pinkett Smith come Niobe, Lambert Wilson nei panni del Merovingio e Daniel Bernhardt nel ruolo dell’Agente Johnson. Abbiamo poi Andrew Caldwell, Priyanka Chopra, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Ellen Hollman, Eréndira Ibarra, Toby Onwumere, Christina Ricci, Max Riemelt e Brian J. Smith. Il film è in uscita nelle sale americane il 22 dicembre 2021, mentre in Italia è previsto il 1 gennaio 2022.

Recuperate Matrix Trilogy (4K Ultra HD + Blu-ray) in offerta su Amazon!