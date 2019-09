Keanu Revees entusiasta per la sceneggiatura di Matrix 4

Circa un mese fa è giunta la notizia riguardo alla produzione di Matrix 4 e Keanu Reeves pare abbia già letto la sceneggiatura, per lui è entusiasmante.

Circa un mese fa è giunta la notizia riguardo alla produzione di Matrix 4 a cui sta lavorando la Warner Bros. A quanto pare, del cast farà parte anche uno dei più grandi attori degli ultimi tempi, Keanu Revees. Ancora i fan non conoscono nessun dettaglio in merito alla trama del nuovo capitolo dedicato a Matrix ma sembrerebbe che l’attore protagonista, che abbiamo visto recentemente in John Wick 3 – Parabellum, abbia già letto la sceneggiatura del film.

Infatti, proprio in una recente intervista, Keanu Revees ha affermato di essere veramente molto entusiasta nel dover vestire i panni, ancora una volta, di Neo nel nuovo film. Ovviamente l’attore non ha rivelato niente che potesse compromettere il “segreto” riguardo alla trama di Matrix 4, ma ha solamente affermato di aver letto la sceneggiatura e di esserne rimasto molto colpito.

Dunque Keanu Revees avrebbe dichiarato, riferendosi alla sceneggiatura, che “è molto ambiziosa, così come dovrebbe essere”. Quindi, il nuovo progetto a cui sta lavorando la Warner Bros potrebbe essere veramente molto ambizioso e, sicuramente, anche Matrix 4 come i film precedenti della saga, sarà tutt’altro che deludente con effetti speciali eccezionali. Purtroppo ancora non è ufficiale la data di uscita del nuovo capitolo di Matrix, così come non è ancora chiaro chi farà parte del cast e se ci saranno o meno alcuni degli attori presenti nei film precedenti.

Sicuramente, insieme a Keanu Revees nei panni dell’Eletto ci sarà Carrie-Ann Moss il quale, anche questa volta, interpreterà Trinity. Molto probabilmente la produzione del nuovo film, che sarà diretto da Lana Wachowski, inizierà nel corso del mese di febbraio 2020. Dunque, le parole di Keanu Revees in merito alla sceneggiatura hanno aumentato la vostra curiosità riguardo al nuovo film?