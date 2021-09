Kei Sasuga (Domestic Girlfriend) al lavoro su un nuovo manga

L’autrice di Domestic Girlfriend, in corso di pubblicazione per la casa editrice Planet Manga, Kei Sasuga si prepara disegnare un nuovo manga e saranno i suoi fan a decidere quale.

Kei Sasuga al lavoro su tre one-shot

Secondo quanto riportato dal numero 41 di quest’anno del Weekly Shōnen Magazine di Kodansha, Kei Sasuga sta disegnando tre nuovi manga one-shot che appariranno in ordine nel 42°, 43° e 44° numero della rivista rispettivamente il 15, 22 e 29 settembre. Compito dei lettori votare quale di questi one-shot vogliono che diventi una serie manga.

Per quanto riguarda le rispettive trame, il primo one-shot si intitola Goku Mane! (Pretending to Be a Yakuza!) e debutterà il 15 settembre. Sarà una storia comica incentrata su un’improbabile coppia composta da un bambino meschino e un ex yakuza. Il secondo one-shot è intitolato Tokyo GhostBros! e debutterà il 22 settembre. Questa volta si tratta di una storia d’azione incentrata su dei fratelli liceali ed esorcisti. Il terzo one-shot si intitola Kanojo to Boku no Endroll (A Credit Roll for Her and Me) e debutterà il 29 settembre. Racconterà di un amore proibito tra una ragazza che vuole morire e un ragazzo hikikomori.

A proposito di Domestic Girlfriend

In Giappone Kei Sasuga ha lanciato il manga Domestic Girlfriend su Weekly Shōnen Magazine nell’aprile 2014 e lo ha concluso nel giugno 2020, mentre in Italia il manga è in corso di pubblicazione per Planet Manga che descrive così la trama:

Essere giovani e innamorati è piuttosto difficile… soprattutto quando si stravede per un’irraggiungibile professoressa! Per questo Natsuo decide di provare a dimenticare la bella Hina partecipando a un appuntamento di gruppo con ragazze di un’altra scuola. È in quell’occasione che incontra la misteriosa Rui. Comincia così il nuovo, sensuale shonen di Kei Sasuga, l’autrice del già celebre Good Ending!

Il manga ha ispirato un anime composto da 12 episodi trasmesso tra gennaio e marzo del 2019, disponibile in Italia su Crunchyroll.

