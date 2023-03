Kelly Thompson, scrittrice celebre per aver rilanciato Captain Marvel nel 2018, concluderà il suo percorso professionale con il fumetto a partire dall’uscita del suo cinquantesimo episodio. Il contributo di questa penna, in termini narrativi, è stato lungamente apprezzato dai fan Marvel, e ha gettato le basi per una serie di storie attualmente in corso e dalle molteplici possibilità (potete acquistare i precedenti fumetti su Amazon).

Kelly Thompson lascia Captain Marvel, la serie chiuderà con il #50

In base a quanto recentemente riportato da ComicBook, sembra che il percorso creativo di Kelly Thompson si concluderà dopo Captain Marvel #50, atteso sugli scaffali a partire dal mese di giugno (stiamo parlando di una delle storie più longeve attualmente seguite dagli appassionati, con una scrittura cui risulterà sicuramente difficile rinunciare in futuro). In concomitanza a questa nuova informazione, Marvel ha anche mostrato per la prima volta la copertina del numero in questione, realizzata da Carmen Carnero.

Grazie all’immagine pubblicata possiamo dare un primo sguardo all’estetica del nuovo numero di Captain Marvel (realizzato insieme agli artisti Javier Pina e David Lopez).

Queste le parole di Kelly Thompson in relazione al suo percorso insieme a Marvel Comics:

Quando la Marvel mi ha chiesto di scrivere la nuova serie di Carol nell’universo di Captain Marvel nel 2018, in vista del suo primo film, ero felice e al tempo stesso terrorizzata. Ma sono contenta di non aver lasciato vincere il terrore, perché è stata un’esperienza davvero fantastica.

