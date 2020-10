Ken il guerriero: arriva Raul da Medicos

L’azienda Medicos prosegue gli annunci di un nuovo personaggio tratto dalla serie Hokuto no Ken (in Italia meglio conosciuta come Ken il Guerriero). Proprio in questi giorni è stata ufficializzata l’uscita del “fratello maggiore” dei quattro discepoli della Divina Scuola di Hokuto: ovviamente come avete visto già dalle foto pubblicitarie stiamo parlando di Raoh meglio conosciuto come Raul.

La nuova figure di Raul avrà in dotazione una ricca scelta di parti opzionali tra cui: mani intercambiabili, volti con espressioni differenti e un effetto per il pugno di Raul. Grazie alle foto ufficiali, che potete vedere qui sopra, possiamo notare le tantissime articolazioni nel corpo che la renderanno completamente snodabile, in modo da permettere un’elevata posabilità per poter ricreare le scene iconiche del Re di Hokuto che abbiamo sempre ammirato nel cartone animato. Quest’ action figure sarà realizzata solamente in plastica e sarà alta ben 21 cm.

Siamo nell’anno 199x, il mondo è un luogo violento e apocalittico. Solo Kenshiro, legittimo erede della Divina Scuola di Hokuto, ha il coraggio per opporsi ai terribili guerrieri della Sacra Scuola di Nanto. Raul si proclama Re di Hokuto quando il fratello minore Kenshiro viene nominato erede di Hokuto al suo posto. Raccoglie un esercito per rivendicare ciò che gli è stato negato.

La figure di Raul tratta dall’anime Ken il Guerriero di Medicos sarà a breve in preordine a un prezzo suggerito di circa 9.600 Yen con uscita stimata per il mese di Aprile 2021 (e i mesi successivi in Italia grazie al distributore ufficiale Cosmic Group).