L’azienda Medicos prosegue con il quinto annuncio e apre ufficialmente i preordini della nuova action figure tratta dalla serie Hokuto no Ken (in Italia meglio conosciuta come Ken il Guerriero). Dopo Kenshiro, Raul, Jagi e Souther, ritorna il protagonista con una nuova veste che farà felici i fan della saga, ovvero Ken Muso Tensei ver.

Questa action action figure è una riproduzione dettagliata del personaggio di Kenshiro in versione Muso Tensei, ovvero a petto nudo. La figure è prodotta da Medicos Entertainment, un’azienda giapponese specializzata in figure di alta qualità. Questa action figure di Ken è alta circa 18 cm e viene fornita con numerosi accessori, tra cui parti opzionali per le mani, visi effetti e una base d’esposizione.

Ken il guerriero è un manga e un anime giapponese molto popolare, conosciuto anche come Hokuto no Ken. La storia si svolge in un futuro post-apocalittico, dove la società è crollata e la terra è governata da gang e banditi. Il protagonista, Kenshiro, è un guerriero che conosce la tecnica di arti marziali Hokuto Shinken, che gli permette di colpire i punti vitali del corpo umano per causare dolore o morte. Kenshiro viene rappresentato come un eroe che lotta per proteggere i deboli e sconfiggere i criminali che minacciano la pace.

La figure di Kenshiro Muso Tensei Ver. tratta dall’anime Ken il Guerriero di Medicos è in preordine proprio in questi giorni a un prezzo suggerito di circa 8.600 Yen (109.90 Euro) con uscita stimata per il mese di Dicembre 2022 (e i mesi successivi in Italia grazie al distributore ufficiale Cosmic Group).

