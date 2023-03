L’adattamento anime del manga Kengan Ashura di Yabako Sandrovich (che potete recuperare su Amazon) tornerà in anteprima su Netflix con la stagione 2. Dopo qualche anno di attesa possiamo finalmente conoscere la sua finestra d’uscita, accompagnata da una locandina inedita.

Kengan Ashura Season 2 is headed to Netflix this September, and we've got the main art right here! Are YOU ready to resume this daring fist fight to the death?!#KENGANASHURA pic.twitter.com/BiCVvX5vjK — Netflix Anime (@NetflixAnime) March 22, 2023

Kengan Ashura: Netflix rivela quando uscirà la stagione 2 del suo violentissimo anime

Uscito su Netflix nel 2019, dopo una risposta generalmente positiva da parte del grande pubblico non si è saputo più niente riguardo al futuro della trasposizione animata di Kengan Ashura, e alla sua stagione 2. Ci ha quindi pensato il noto streamer a far chiarezza sulla situazione, rivelando che l’anime tornerà fra la fine dell’estate e l’inizio del prossimo autunno, indicando in settembre 2023 la finestra di arrivo sul suo catalogo.

Per adesso sappiamo solamente che la seconda stagione di Kengan Ashura presenterà le finali del Kengan Annihilation Tournament (Il torneo di Annientamento) e la conclusione della storia originale (almeno in base a quanto riportato da animenewsnetwork), andando oltre il 136esimo capitolo del manga, forse con una struttura narrativa divisa in due come in passato.

Per chi non lo sapesse la storia del manga e anime racconta di un contesto in cui le aziende e i commercianti scommettono ingenti somme di denaro per assumere combattenti e farli scontrare in duelli corpo a corpo disarmati. Colui che riesce ad uscirne vittorioso ottiene ogni cosa messa in palio in queste competizioni chiamate Kengan, che hanno avuto origine durante il periodo Edo. I commercianti, pronti a scommettere anche somme molto ingenti, usano i combattimenti e i combattenti come mezzo per risolvere le controversie tra loro. Il forte e misterioso Ōma Tokita, il cui soprannome è Ashura, entra a far parte di questo mondo facendosi ben presto notare. Il presidente del Nogi Group, Hideki Nogi, è un altro personaggio chiave della trama, anche se le sue ambizioni restano un mistero quando incontra Ashura. Così ci ritroviamo immersi in una narrazione in cui gli eventi, interni ed esterni al ring, iniziano ad avere un peso sempre più connesso ai combattimenti Kengan, mentre Ashura entra nella mischia.