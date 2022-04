Storm Collectibles, ha annunciato una nuova linea di action figure ispirate al manga di Kengan Ashura, pubblicato in Italia da Panini Comics. Le prime due action figure ad inaugurare la linea sono Tokita Ohma e Kure Rain.

Anche questi prodotti saranno completamente snodabili e realizzati interamente in plastica; all’interno della confezione ci saranno diversi accessori a corredo per dar libero sfogo alla nostra creazione nelle pose di combattimento. All’interno troveremo uno stand apposito dedicato per posizionare i due lottaori nelle pose action più estreme o semplicemente normali.

Tokita Ohma

Nella confezione oltre alla figure di Tokita Ohma troveremo anche diversi extra, tra cui:

Tre visi intercambiabili

Quattro coppie di mani

Uno speciale effetto del colpo di Tokita Ohma

Kure Raian

Kure Raian sarò dotato di:

Tre visi intercambiabili

Quattro coppie di mani

Uno speciale effetto del colpo di Kure Raian

Kengan Ashura è un manga creato da Yabako Sandrovich e illustrato da Daromeon. L’opera è composta da ventisette volumi più uno speciale. Fin dal periodo Edo una misteriosa organizzazione ingaggia combattimenti a mani nude all’ultimo sangue per risolvere contrasti fra spietati mercanti. In questi incontri clandestini arriva un nuovo lottatore: Tokita Ouma, soprannominato “Ashura”. La sua spettacolare abilità di schiacciare i suoi nemici attira l’attenzione dei grandi imprenditori, tra cui il presidente del Gruppo Nogi.

Purtroppo queste action figure sono molto difficili da trovare sul mercato Italiano, per tale motivo vi possiamo consigliare di ordinarle direttamente sul sito dell’azienda o da qualche vostro rivenditore di fiducia che tratta questo tipo di prodotti. L’uscita nei negozi delle figure di Tokita Ohma e Kure Raian sono previste per il primo quadrimestre del 2022 al prezzo di 85.00 dollari ciascuna.

Voi conosciete le avventure di Tokita Ouma? Il manga di Kengan Ashura è disponibile in Italia da Panini Comics ed è semplice recuperare i 27 numeri al momento disponibili, basta un semplice click!