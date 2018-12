Kenneth Hire porta D&D 5° edizione nell’antica Grecia con Hellenistika

Kenneth Hire, il designer dietro al mistery game lovecraftiano Trail of Chtulhu e a Vampiri: The Masquerade, ha completamente cambiato direzione e ora porterà sui nostri tavoli l’antica Grecia!



Nato come setting per la sua campagna casalinga di 13th Age, Hellenistika vedrà una versione rivista e ri-adattata per il regolamento di Dungeons & Dragons 5 edizione.

Previsto per il 2019, in questo adattamento elementi storici di un mondo appena orfano di Alessandro Magno si mescoleranno a componenti mitiche come dei, draghi e grifoni, magia ma anche a componenti fantascientifiche come robot e macchine della morte. Non mancheranno classi originali, nuove razze giocabili e regole create specificatamente per questa ambientazione. Questo quanto promesso dallo stesso autore.

Pare che allo sviluppo dell’ambientazione abbia preso parte un team di esperti di folklore greco e che persino alcuni designer dell’ultima edizione di D&D abbiano dato un contributo.

Hellenistika verrà pubblicato dalla neonata Handiwork Games di Jon Hodgson (già direttore artistico e autore di illustrazioni per L’unico anello, Avventure nella Terra di Mezzo e Warhammer Fantasy Roleplay). Per celebrare la sua prima pubblicazione lo stesso Hodgson, che ha di recente lasciato la Cubicle 7 per fondare la propria casa editrice, parteciperà come autore di alcune delle illustrazioni dell’opera.

La Handiwork Games, che produrrà anche un gioco di ruolo dedicato alla saga di Beowulf, non si limiterà a questa sola nicchia di mercato e, anzi, ha annunciato la pubblicazione del gioco di carte The Forest Dragon (il cui autore, Rory, ha solo 9 anni) e almeno altri due titoli ad esso legati: Bang & Twang e The Forest Dragon Farmer.