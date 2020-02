Kenshiro (Ken il guerriero) da Medicos

Medicos proprio in questi giorni ha annunciato l’uscita della prima action figure dedicata a un grandissimo manga / anime molto apprezzato in tutto il mondo, ma sopratutto in Italia negli anni 90 dove ebbe un incredibile successo. Ovviamente come avete visto già dalle immagini stiamo parlando del protagonista indiscusso della serie Hokuto no Ken (in Italia meglio conosciuto come Ken il Guerriero) ovvero Kenshiro.

Questa action figure sarà realizzata solamente in plastica con tantissime articolazioni nel corpo che la renderanno completamente snodabile, in modo da permettere un’elevatissima posabilità per poter ricreare le scene iconiche di Kenshiro che abbiamo sempre ammirato nel cartone animato. Dentro la confezione troveremo diversi extra e parti intercambiabili tra cui: un viso, delle mani e degli effetti degli iconici colpi di Kenshiro.

Il manga di Ken il Guerriero esordì in Giappone nel 1983 realizzato da Tetsuo Hara e Buronson. La trama si svolge in un mondo post apocalittico alla fine del XX secolo, dove la razza umana è ridotta a vivere in piccole comunità e continuamente assediata da bande di predoni. Il protagonista è Kenshiro (conosciuto anche come l’uomo dalle sette stelle) è il 64º successore della “Divina Scuola di Hokuto”, una scuola di arti marziali che è in grado di causare effetti devastanti negli avversari o permettere il controllo sul corpo o la sua guarigione mediante la pressione opportuna in determinati punti (detti tsubo).

Al momento non è ancora stato reso disponibile ne il prezzo ne da la data di rilascio della figure, ci congediamo invitandovi a seguirci per ricevere ulteriori aggiornamenti. Per ora non abbiamo notizie ufficiali relative alla distribuzione della figure al di fuori dei confini giapponesi data la presenza di alcuni problemi legati ai diritti dei marchi utilizzati.