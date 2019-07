Kerororobo-UC: il robottino trasformabile che strizza l’occhio a Gundam

Kerororobo-UC è il primo modello di una nuova linea di Mecha tratti dall'anime Keroro che si ispirano al mondo dei Gundam.

Kerororobo-UC, dove UC sta per Ultra Cool (e non Universal Century), è il primo modello di una nuova linea di Mecha tratti dall’anime Keroro che ammiccano in modo plateale al mondo dei Gunpla e di Gundam in generale. Questo modello di Tamashii Nations – azienda nipponica leader del settore – appartiene alla linea “Keroro Gunso The Robot Spirits” ed è il numero 001 che inaugura questa nuova linea. Questo modello in particolare si ispira all’RX-O Gundam Unicorn di cui – nel caso non lo sappiate – esiste una riproduzione in scala 1:1 installata in Giappone ancora visitabile.

Il personaggio

Keroro è un Manga che ha avuto ed ha tutt’ora un discreto successo in madrepatria ed oltreoceano, scritto e disegnato da Mine Yoshizaki è ancora in corso di serializzazione sulla rivista Shōnen Ace e i capitoli sono raccolti in volumi tankōbon da Kadokawa Shoten. Esiste un anime prodotto da Sunrise (gli stessi di Gundam) ispirato al manga, trasmessa dal 3 aprile 2004 al 4 aprile 2011 su TV Tokyo più una serie di lungometraggi. Protagonista di questa serie comica è il sergente Keroro, una rana aliena giunta sulla Terra insieme al suo plotone composto da altri quattro ranocchi: Tamama, Giroro, Kururu e Dororo con lo scopo di conquistare il pianeta. Insediatosi nel seminterrato della famiglia Hinata, composta da mamma Aki e dai due figli Fuyuki e Natsumi, Keroro si renderà conto che invadere il pianeta non è semplice come immaginava. Tra un tentativo fallito e l’altro, Keroro scoprirà anche che umani ed alieni possono coesistere pacificamente. Keroro inoltre diventa un grande appassionato di Gunpla (Kit di montaggio a tema Gundam) e si servirà di questa sua passione per costruire a sua volta dei bizzarri mecha.

La Confezione

La confezione del prodotto – di forma quadrata – presenta una predominanza del colore verde, caratteristico del protagonista. Sul frontespizio vediamo una illustrazione del Sergente Keroro mentre fa l’occhiolino e una parte trasparente che lascia intravedere il contenuto. Lungo i due fianchi ci vengono mostrate le modalità in cui questo bizzarro mecha è in grado di trasformarsi. Sul retro sono presenti delle grafiche davvero accattivanti che rappresentano il personaggio nelle varie modalità richiamando iconiche pose del sopra citato Gundam Unicorn al quale si ispira.

Il Blister

Nella confezione troviamo un semplice e ben organizzato blister – ovvero l’alloggiamento della figure all’interno della confezione – in plastica trasparente dove, meticolosamente inseriti uno ad uno troviamo anche le parti intercambiabili e gli elementi extra da poter utilizzare per comporre diorami o arricchire la figure. Vediamo da subito che non sono contenuti piedistalli o basette, infatti Tamashii Nations è solita inserirlo solamente quando strettamente necessario.

Dentro il blister troveremo quindi la figure principale già trasformata in Mode D e una piccola miniatura del protagonista già accovacciata per pilotare il robottino. Accessori e armi sono limitati a dei lanciamissili, un fucile e varie placche che compongono gli scudi. Si nota già da subito la predisposizione di questo Robottino ad essere compatibile con elementi come effetti o altre armi dati i fori contenuti in queste placche e nel corpo che ne permettono una piena compatibilità dal punto di vista funzionale. Ad esempio i fori sul corpo sono perfettamente compatibili con il peg dei piedistalli Stage Act prodotti sempre da Tamashii Nations.

Struttura e Paint

Quello che abbiamo di fronte è una action figure completamente in PVC ben assemblata e rigida nelle articolazioni e la capacità di trasformarsi da una modalità all’altra non va minimamente ad inficiarne la stabilità. I colori sono vividi e sgargianti con predominanza del verde, che rappresenta il personaggio di Keroro. L’altezza varia a seconda della trasformazione infatti trasformando il robottino da una modalità all’altra andremo a ridurne anche l’altezza da 15 a 12 cm.

Complessivamente non sono presenti gravi errori di stampa che ne pregiudichino l’estetica tuttavia se volessimo segnalare qualcosa potremmo far notare alcuni micro-errori di stampa nelle parti unite di alcune parti delle armi.

La trasformazione di Kerororobo è decisamente la caratteristica più divertente del prodotto che si presta in pochi e semplici passaggi – accompagnati da una guida cartacea – a trasformare la figure da una modalità all’altra. Se al primo tentativo vi potrebbe risultare un po goffo al secondo andrete sicuramente più sicuri e decisi.

Molto divertente come “trasformazione bonus”, la possibilità di utilizzare il pod vehicle di Keroro e unirlo al fucile e armi varie per creare un piccolo mezzo corazzato. Come si fa a non amare una figure del genere?

Conclusioni

Kerororobo-UC è sicuramente un prodotto adatto ai fan del ranocchio alieno ma anche a tutti gli amanti del mondo Gundam, di cui questa figure è compatibile al 100% con ogni accessorio prodotto per la linea The Robot Spirits. Sarà possibile pertanto aggiungere al fucile l’effetto del raggio laser oppure l’effetto dei razzi repulsori ai piedi del robot. Decisamente originale e alla portata di tutti, grazie al prezzo di listino non troppo elevato è un ottimo prodotto con il quale potrete divertirvi a creare simpatici scenari. Kerororobo UC è disponibile ad un prezzo indicativo di 52,00 €, Tamashii Nation è distribuita in Italia da Cosmic Group.