Kevin Feige ha messo gli occhi su Lucasfilm? Non esattamente

Grazie al successo sempre crescente del Marvel Cinematic Universe, Kevin Feige è sicuramente diventata una delle più importanti e influenti figure al soldo di Disney, vestendo attualmente anche la carica di presidente di Marvel Studios. Sono in molti a domandarsi se Feige possa in futuro possa ricoprire una carica altrettanto importante anche in Lucasfilm, la casa di produzione statunitense legata a doppio filo al franchise di Star Wars, sia sul grande che sul piccolo schermo.

Molti fan della saga creata da George Lucas negli anni ’70 sono certi che il successo ottenuto da Feige con le avventure di Captain America, Iron Man e soci potrebbe tranquillamente essere replicato anche in una “galassia lontana lontana”, se il produttore cinematografico statunitense si dedicasse un giorno a un nuovo film su Star Wars. A quanto pare, purtroppo, non sarà così: fonti vicine a Feige hanno infatti confermato al momento il direttore creativo di Marvel Comics non avrebbe alcuna intenzione di prendere in mano le redini di Lucasfilm (qui la notizia originale).

L’attuale presidente della compagnia, Kathleen Kennedy, non sembra volersi dimettere dal suo carico, cosa questa che smonta quasi del tutto l’eventualità che Feige possa essere interessato a ricoprire la sua carica. Vero anche che nel 2019 era emersa l’indiscrezione (mai confermata) che Feige avrebbe lavorato a un progetto legato a Star Wars, tanto che le voci secondo cui avrebbe potuto di conseguenza assumere un incarico più importante in Lucasfilm avevano iniziato a circolare insistentemente. Tuttavia, Feige è attualmente assorbito dagli impegni con Marvel e non sembra avere alcuna intenzione di riversare le sue energie creative altrove.

Alla redazione di Entertainment Weekly, lo stesso Feige rivelò che il suo unico legame con il franchise di Star Wars era relativamente alla visione dei nuovi episodi di The Mandalorian, non appena disponibili sul catalogo Disney+.