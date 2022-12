Che i mutanti siano particolarmente attesi nel Marvel Cinematic Universe non è certo un mistero. L’assenza dei Figli dell’Atomo nel franchise è frutto di un problema sui diritti dei personaggi che risale agli albori della saga dei Vendicatori, quando il mondo mutante era ancora saldamente in mano a FOX. Problema risolto quando Disney ha acquistato Fox stessa, portando quindi anche X-Men e affini all’interno del roster di personaggi utilizzabili nel Marvel Cinematic Universe. La recentemente conclusa Fase Quattro ha consentito di presentare i primi mutanti, spingendo il grande burattinaio del franchise, Kevin Feige, a promette più mutanti nel futuro del Marvel Cinematic Universe.

Durante il recente Comic-Con Experience, durante il Q&A seguente la presentazione del trailer di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Kevin Feige ha parlato del futuro dei mutanti nel Marvel Cinematic Universe. Dopo aver assistito ad alcuni piccoli riferimenti, come abbiamo visto in Ms. Marvel e in She-Hulk: Attorney at Law, è grazie a Black Panther: Wakanda Forever che al pubblico è stato presentato il primo mutante ufficiale del franchise, Namor. Occasione che è servita a Feige per stuzzicare ulteriormente la curiosità dei fan:

Ne abbiamo già incontrato alcuni, e c’è un nuovo mutante di Namor che credo abbiate conosciuto di recente. Ma ne arriveranno altri.

Dopo l’acquisizione di Fox da parte di Disney nel 2019, il mondo mutante, che non comprende solamente i più celebri X-Men, ha consentito ai Marvel Studios di poter iniziare ad inserire nel franchise anche i portatori del gene X. Un’occasione golosa, che in passato era mancata proprio mentre venivano presentati due personaggi, Wanda e Pietro Maximoff, che nonostante avessero militato nei Vendicatori nei comics sono dei mutanti. Comparsi inizialmente nella scena post-credit di Captain America: the Winter Soldier, i fratelli Maximoff non potevanon esser presentati come mutanti per via della situazione dei diritti in vigore al momento. Obbligo che impedì ai Marvel Studios di usare la parola ‘mutante’, spingendo a utilizzare un più poetico e meno impegnativo ‘miracolo’

A riportare in auge i mutanti nel Marvel Cinematic Universe è stata inizialmente l’apparizione di Patrick Stewart come Charles Xavier di una terra alternativa in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, proseguendo con una maggior presenza di riferimenti al mondo mutante in Ms. Marvel, dove Kamala Khan perde la sua origine inumana assumendone apparentemente una legata alla mutazione del suo DNA, e in She-Hulk: Attorney at Law, dove vengono presentati mutanti minori visti nei comics della Casa delle Idee

