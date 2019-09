Kevin Feige realizzerà un nuovo film di Star Wars

La Disney ha da poco annunciato i prossimi progetti che avrebbe in serbo Kevin Feige, infatti pare sia a lavoro per realizzare un nuovo film di Star Wars.

La Disney ha da poco annunciato i prossimi progetti che avrebbe in serbo Kevin Feige. A quanto pare, il presidente di Marvel Studios sarebbe già a lavoro per realizzare un nuovo film di Star Wars. Dunque, nonostante manchino ancora alcuni mesi per l’uscita al cinema della pellicola cinematografica di Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, il presidente di Marvel Studios, inseme a Kathleen Kennedy presidente di Lucasfilm, pare sia già a buon punto per sviluppare il nuovo film.

Sull’argomento è intervenuto anche Alan Horn della Disney, il quale ha espresso il suo entusiasmo riguardo alla collaborazione con la presidente di Lucasfilm e di tutto il loro team. Ecco il suo pensiero in merito al prossimo progetto di Star Wars:

“Siamo eccitati al pensiero dei progetti che Kathy e il team di Lucasfilm stanno sviluppando, non solo riguardo alla saga di Star Wars, ma anche a Indiana Jones e a Children of Blood and Bone con Emma Watts e Fox.”

Aggiungendo subito dopo:

“Con l’imminente conclusione della saga degli Skywalker, Kathy si prepara a dare il via a una nuova era nella narrazione di Star Wars e, sapendo quanto sia fan Kevin Feige, questi due straordinari produttori hanno deciso di collaborare insieme a un film di Star Wars.”

Ancora, ovviamente, non vi sono informazioni più dettagliate in merito alla produzione del nuovo film di Guerre Stellari, sembrerebbe però che il presidente di Marvel Studios abbia già in mentre il nome di una star che potrebbe interpretare uno dei protagonisti chiave. Secondo voi quale attore o attrice ha in mente il presidente Kevin Feige?