L’attesa per Black Panther: Wakanda Forever è alimentata in modo particolare dalla presenza di Namor, leader dell’armata che porterà la guerra nella nazione africana. Come per i comics della Casa delle Idee, anche nel Marvel Cinematic Universe il Sub-Mariner sarà un mutante, ma oltre a questo tratto essenziale del personaggio, la curiosità nel vedere Namor in azione è dovuta anche alla lunga attesa di vedere questo superessere sul grande schermo, considerato che come raccontato da Kevin Feige stesso un film su Namor era in sviluppo da ben prima della nascita dei Marvel Studios.

Kevin Feige svela l’importanza di Namor in occasione dell’uscita di Black Panther: Wakanda Forever

Come sappiamo, già nel 1997 erano iniziate le valutazioni per la realizzazione di un film ispirato a Namor, sotto l’egida della Universal Pictures. L’idea era quella di raccontare una storia dallo spirito ambientale, in cui Namor interveniva per salvare Atlantide dall’inquinamento e dagli esperimenti atomici subacquei. A questo progetto erano stati associati nomi come Chris Columbus, Jonathan Mostow e Philip Kaufman, ma il film sul Sub-Mariner non si realizzò mai, lasciando il personaggio in attesa dell’arrivo del Marvel Cinematic Universe.

Durante il red carpet dell’anteprima di Black Panther: Wakanda Forever, Kevin Feige ha raccontato il lungo viaggio di Namor verso il grande schermo:

Namor è da sempre sulla nostra lista, nella sua versione più conosciuta dai fan. Ricordo che circa diciotto anni fa si cercava di realizzare un suo film, avevamo anche commissionato una sceneggiatura, ma non sembrava mai il momento adatto e l’idea non pareva esser vincente. Ryan Coogler con il primo film ha introdotto l’elemento dei reami in guerra; e se si associa a Namor un tratto culturale ottenete quello che abbiamo fatto in questo film, non vedo l’ora di vedere come reagiranno gli spettatori nell’incontrare Namor e i Talcoanidei

Namor è uno dei personaggi più datati del Marvel Universe, essendo nato durante la Golden Age quando la casa editrice era ancora nota come Timely Comcis. Da tempo si vociferava di una sua entrata in scena nel franchise, ma quanto vedremo in Black Panther: Wakanda Forevere rappresenta un modo intrigante di assistere all’arrivo di una delle personalità più complesse del pantheon marveliano.

