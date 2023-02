Se nelle scorse ore è arrivata direttamente da Kevin Feige la conferma che il leader de facto dei Thunderbolts sarà Bucky Barnes, il presidente dei Marvel Studios sembra aver deciso di dare al fandom parecchi dettagli sul futuro del franchise, cominciando dal ruolo che avrà una vecchia conoscenza degli appassionati: Thaddeus Ross. Alla morte di William Hurt, il personaggio è stato passato a Harrison Ford, facendo subito sperare in un’apparizione di Red Hulk, ma da quanto ha svelato Feige in un’intervista sarà difficile vedere Ford in versione Hulk, considerato che Thaddeus Ross sarà il nuove presidente americano del Marvel Cinematic Universe.

Nel futuro del Marvel Cinematic Universe, il nuovo presidente americano è una vecchia conoscenza del fandom

Che Ross avesse intrapreso una carriera politica non è certo un mistero, considerato che in Captain America: Civil War presentava ai Vendicatori gli Accordi di Sokovia in veste di Segretario della Difesa. Con gli eventi di Infinity War ed Endgame, pare che la carriera politica di Ross abbia condotto l’ex generale a sedersi nell’Ufficio Ovale.

A svelarlo è stato Feige durane un’intervista con Entertainment Weekly, parlando di Captain America: New World Order:

Ross sarà il nuovo presidente degli U.S.A. E parlando di Harrison, pensiamo subito a Air Force One, oppure agli accesi confronti con il presidente in Sotto il segno del pericolo. C’è una certa dinamica tra il Presidente Ross e Sam Wilson, hanno dei trascorsi, ma in questo film, vedremo anche il rapporto tra Capitan America e il Presidente degli Stati Uniti in un’ottica incredibile

In precedenza, il ruolo di presidente americano era stato affidato a William Sadler, che era stato il presidente Matthew Ellis in alcuni film, a partire da Iron Man 3. Al momento non sono stati svelati dettagli sulla rilevanza del presidente Ross o su come la sua presenza sarà inserita in Captain America: New World Order, ma è sicuro che un attore del calibro di Harrison Ford saprà animare una dinamica avvincente con il nuovo Cap.

