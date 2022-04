Lo scorso marzo fu annunciato Re:cycle of the Penguindrum per celebrare l’anniversario dei dieci anni dell’opera originale Mawaru Penguindrum, la serie televisiva di 24 episodi, trasmessa nel 2011. Il progetto è composto da due lungometraggi, e consiste in una reinterpretazione dei 24 episodi della serie animata. Finalmente abbiamo una data d’uscita del secondo film di Re:cycle of the Penguindrum, ovvero il 22 luglio. Pubblicata una key visul nella quale possiamo leggere il sottotitolo del secondo film ovvero: Boku wa Kimi o Aishiteru (Ti amo). Il primo film, Kimi no Ressha wa Seizon Senryaku (Your Train Is the Survival Strategy), è uscito lo scorso venerdì.

A proposito dei film Re:cycle of the Penguindrum

Kunihiko Ikuhara sta dirigendo il progetto mentre Lily Hoshino è accreditata per i disegni originali dei personaggi. Brains Base è anche accreditata per la produzione della versione televisiva originale, mentre Lapin Track sta producendo la versione cinematografica.

Lo sceneggiatore Takayo Ikami, il character designer Terumi Nishii, il compositore musicale Yukari Hashimoto, l’art director Chieko Nakamura (Studio Cocolo), l’icon designer Wataru Osakabe, il direttore del suono Yō Yamada e il sound effects artist Tomokazu Mitsui ritornano tutti dalla serie anime originale.

Questa la key visual del secondo film:

Il cast vede Subaru Kimura nel ruolo di Kanba Takakura, Ryōhei Kimura è Shōma Takakura, Miho Arakawa interpreta Himari Takakura, Marie Miyake è Ringo Oginome, Akira Ishida interpreta Keiju Tabuki, Mamiko Noto è Yuri Tokikago, Yui Horie è Masako Natsume e Yutaka Koizumi interpreta Sanetoshi Watase.

A proposito dell’anime Mawaru-Penguindrum

L’anime Mawaru-Penguindrum è composto da 24 episodi andati in onda nel 2011. È stato ideato e diretto da Kunihiko Ikuhara e animato dallo studio Brain’s Base. In Italia la serie animata è andata in onda su Rai4 ed è stata distribuita in home video da Dynit:

I fratelli Kanba e Shoma Takakura hanno perso l’amata sorella minore Himari. Affranti, all’obitorio non riescono a trattenere il proprio dolore innanzi alle spoglie della sorellina. Poi, inaspettatamente, Himari torna alla vita. Sulla sua testa svetta un buffo copricapo a forma di pinguino. “Il luogo da cui provengo io è il vostro capolinea del destino.”

Chi mai sarà la misteriosa ragazza che si rivolge a Kanba e Shoma con parole tanto oscure? Sta per iniziare un’avventura che saprà divertire e intrigare grazie ai suoi protagonisti e agli enigmi ancora senza risposta!

L’anime con il nuovo titolo internazionale Penguindrum, mantenendo però il doppiaggio Dynit è disponibile su Anime Generation. Vi ricordiamo che per poter accedere ad Anime Generation è necessario essere in possesso di un abbonamento ad Amazon Prime Video, il cui prezzo è di 36 euro annuali o 3,99 euro mensili con una prova gratuita di 14 giorni.

Per iscrivervi al servizio di streaming Amazon Prime Videosfruttando anche i 30 giorni di prova, potete utilizzare questo link.

Dalla serie è stato tratto un romanzo diviso in tre volumi pubblicato da Gentōsha, scritto dallo stesso Ikuhara con Kei Takahashi e illustrato da Lily Hoshino, la character designer dell’anime. Una versione manga, realizzata da Isuzu Shibata, è stata serializzata sulla rivista Comic Birz edita sempre da Gentōsha a partire da giugno 2013 fino a febbraio 2017.