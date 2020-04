KeyForge: adesso potete provare l’Unique Deck Game e Mass Mutation gratuitamente

Per la maggior parte dei giocatori di tutto il mondo, l’isolamento sociale ha limitato la fruizione dei normali giochi da tavolo. Inoltre molte uscite sono state rimandate e pertanto l’unica possibilità è quella di usufruire di alcune versioni gratuite rilasciate gentilmente dalle stesse case editrici. Tra queste vi sono due edizioni speciali del gioco di carte di successo internazionale KeyForge.

Il primo è l’Unique Deck Game realizzato dal famoso game designer Richard Garfield e dedicato a chi non ha mai giocato a KeyForge. La particolarità di questo gioco di carte è che pone il giocatore al centro di una gara testa a testa che porta ad evocare creature sempre più forti, raccogliere la misteriosa sostanza chiamata æmber e forgiare tre chiavi per battere l’avversario. A differenza di molti altri giochi di carte, ogni mazzo è generato in modo aleatorio, attingendo da una lista comune di carte che permette di generare combinazioni sempre diverse e che solo il giocatore può padroneggiare sfruttando le giuste strategie e abilità.

Insieme a l’Unique Deck Game arriva anche il nuovo set di Archon Deck, Mass Mutation. Questa nuova espansione introduce nel Crogiolo gli effetti mutativi della Dark æmber, insieme a centinaia di combinazioni di mazzi unici con l’aggiunta di ben 250 nuove carte da aggiungere al pool di carte totali che già conta oltre 422 carte. In questa versione vi sono variant di personaggi già conosciuti, enormi creature che si estendono su più di una carta e il ritorno trionfale di House Sanctum.

Come scaricare i diversi pacchetti

Pertanto che voi siate completamente nuovi su KeyForge o che voi stiate aspettando con impazienza il rilascio di Mass Mutation, da oggi potete avere il vostro primo assaggio del nuovo set gratuitamente. Ecco a voi i link per scaricare i diversi pacchetti:

Insieme ai PDF scaricabili poco sopra, potete anche scaricare le regole di avvio rapido di Mass Mutation. Qualora, invece, foste dei novizi di KeyForge, potete anche stampare il foglio segnalini o limitarvi a prendere alcuni oggetti comuni nel caso in cui invece foste dei veterani del gioco. Qui il download del foglio token diviso in lato A e lato B.